김재섭 "정원오, 0·2세 때 농지거래…투기꾼인지 조사해야"

유제훈기자

입력2026.02.25 10:21

숏뉴스
김재섭 국민의힘 의원은 24일 정원오 성동구청장과 관련 "관보와 등기부 등본에 따르면 정 구청장은 걸음마도 떼기 전인 0세와 2세 때 각각 논과 밭 600평을 매매했다"면서 "공시 자료로만 보면 정 구청장은 57년 경력의 영농인이거나, 이재명이 말하는 투기꾼"이라고 말했다.

김재섭 국민의힘 의원이 11일 국회 소통관 기자회견을 열어 윤석열 대통령 탄핵소추안에 대해 찬성 입장을 밝히고 있다. 김현민 기자

김재섭 국민의힘 의원이 11일 국회 소통관 기자회견을 열어 윤석열 대통령 탄핵소추안에 대해 찬성 입장을 밝히고 있다. 김현민 기자

김 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이재명 대통령이 '농사를 짓지 않는 농지는 투기'라고 못 막으며 대규모 인력을 동원한 매각명령까지 언급했다. 이참에 정 구청장을 전수조사 1호 대상자로 지정하라"라면서 이같이 밝혔다.


김 의원은 "갓난아이였던 정 구청장이 호미를 들었을 리 만무하고, 보좌관과 구청장으로 보낸 지난 수십 년의 세월 동안 그가 직접 흙을 일궜을 가능성 또한 희박하다"면서 "농어촌공사에 위탁 운영을 맡겼거나 직계비속이 농사를 짓고 있다면 예외에 해당하는데, 정 구청장에게는 해당 사항이 없어 보인다"고 했다.

이어 김 의원은 "전수조사를 통해 정 구청장이 직접 또는 위탁해 실제로 농사를 지었는지, 아니면 정 구청장이야말로 이 대통령이 이야기한 '농지를 사고 농사를 짓는 척' 하는 '투기꾼'은 아닌지 조사해야 할 것"이라며 "정 구청장의 농지법 위반 의혹이 사실로 밝혀지면 농지 매각으로 그칠 것이 아니라 수사를 받아야 한다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

