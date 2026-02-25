본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

GS리테일, 에드워드 리 셰프와 '따뜻한 한끼' 나눔

김흥순기자

입력2026.02.25 08:38

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성남시 안나의 집에 간편식 600인분 지원
협업 상품 고객 성원 감사, 사회 보답 취지
허서홍 대표·사내 봉사단 등 행사 지원 동참

GS리테일 은 경기 성남시 사회복지법인 안나의 집에서 'GS리테일과 에드워드 리가 나누는 따뜻하고 특별한 한 끼' 나눔 행사를 진행했다고 25일 밝혔다.


나눔 현장에는 허서홍 GS리테일 대표와 사내 봉사단 'GS나누미', 에드워드 리 셰프, 안나의 집 김하종 신부 등이 함께했다. 참석자들은 식사 조리부터 배식, 식기 정리와 뒷정리까지 함께 하며 급식소 이용자들의 식사를 도왔다.

허서홍 GS리테일 대표(왼쪽)와 에드워드 리 셰프가 경기 성남시 사회복지법인 안나의 집에서 급식소 이용자들에게 식사를 제공하고 있다. GS리테일 제공

허서홍 GS리테일 대표(왼쪽)와 에드워드 리 셰프가 경기 성남시 사회복지법인 안나의 집에서 급식소 이용자들에게 식사를 제공하고 있다. GS리테일 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 GS25 에드워드 리 협업 상품을 찾아준 고객 성원에 감사하는 마음을 담아 사회에 보답하자는 취지로 마련됐다. GS25 에드워드 리 협업 간편식은 지난해 12월 출시 이후 두 달간 누적으로 220만개가 판매됐다. 이날 식사 구성의 중심이 된 '에드워드 리 폭립&함박 도시락'은 80만개가 판매될 정도로 좋은 반응을 얻고 있다.


GS리테일이 저녁 식사로 600인분을 준비한 '에드워드 리 폭립&함박 도시락'은 햄버그스테이크와 바비큐 폭립에 에드워드 리 셰프의 비법을 더한 소고기 쌈장 소스를 곁들였다. 식사를 마친 이용자들에게는 에드워드 리 협업 김밥도 1인 1줄씩 전달했다. 에드워드 리 셰프는 "한국 음식에 담긴 풍족함과 사랑, 배려의 마음을 이웃들과 나눌 수 있어 뜻깊었다"고 소감을 전했다.


곽창헌 GS리테일 지속가능경영부문장은 "회사가 일하는 방식 중 첫 번째가 '고객 최우선'이고, 이는 사회 공헌에도 그대로 적용된다"며 "앞으로도 현장에서 도움이 필요한 이들을 위한 실질적인 지원을 이어나갈 것"이라고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100돈 금팔찌' 주인 품으로 "부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

'모텔 살인' 팔로워 50배 폭증…"예쁘니까 무죄?" 가해자 미화 논란

남편 '추모 동화책' 쓴 美작가, 독살 혐의로 기소…법정서 '진실 공방'

도서관 책 밑줄 친 배우 논란…공공 도서 훼손, 죄일까요

880원 삼겹살 떴다…삼삼데이 앞둔 유통가 '100원 전쟁' 서막

철통 보안 속 언팩 D-1…확 달라진 갤럭시S26 기대 만발

K팝·K뷰티 이어 K증시도 있다…韓 담은 미국 ETF 수익률 300%

새로운 이슈 보기