블랙핑크, 전 세계 아티스트 최초 유튜브 1억 구독자 기록

김은하기자

입력2026.02.21 11:01

수정2026.02.21 11:29

9년 8개월 만에 세운 신기록
누적 조회수 412억
억대 뷰 콘텐츠 50편 보유

K-팝 대표 걸그룹 블랙핑크가 유튜브 역사에 새로운 기록을 세웠다. 데뷔 10주년을 맞은 이 그룹의 공식 채널 구독자가 전 세계 아티스트 최초로 1억 명을 넘어선 것이다.

그룹 블랙링크가 전 세계 아티스트 최초로 유튜브 구독자 1억명을 달성했다. YG엔터테인먼트

그룹 블랙링크가 전 세계 아티스트 최초로 유튜브 구독자 1억명을 달성했다. YG엔터테인먼트

21일 소속사 YG엔터테인먼트와 유튜브 측에 따르면, 블랙핑크 유튜브 채널은 전날 오후 7시 31분께 구독자 1억 명을 돌파했다. 블랙핑크는 이를 기념해 소셜 미디어를 통해 축하 메시지를 공유했다.


채널은 2016년 6월 28일 개설돼 약 9년 8개월 만에 1억 구독자를 기록했다. 이 과정에서 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'와 '킬 디스 러브(Kill This Love)' 등 총 50편의 콘텐츠가 억대 조회수를 달성했다. 채널의 누적 조회수는 약 412억 회에 달하며, 공식 채널 내 9편의 영상이 '빌리언 뷰 클럽'에 이름을 올렸다.

최근에는 오는 27일 발매 예정인 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)' 홍보 활동과 맞물려 구독자 수가 급속히 증가했다. YG에 따르면 지난달 15일 발매 예고 영상 공개 이후 하루 평균 약 1만 명의 신규 구독자가 유입됐다.


리오 코헨(Lyor Cohen) 구글·유튜브 글로벌 음악 총괄은 "블랙핑크가 전 세계 아티스트 중 최초로 유튜브 구독자 1억 명을 달성한 것은 역사적인 순간"이라며 "팬덤과 아티스트 간의 유대, 글로벌 영향력을 보여주는 사례"라고 말했다. 이어 "K-팝을 넘어, 유튜브를 통해 국경 없는 팬덤을 구축하는 방법을 보여준 본보기"라고 덧붙였다.

블랙핑크가 받은 유튜브 레드 다이아몬드 크리에이터 어워즈. 유튜브

블랙핑크가 받은 유튜브 레드 다이아몬드 크리에이터 어워즈. 유튜브

블랙핑크는 이미 2020년 비영어권 아티스트 최초로 유튜브 구독자 톱5에 이름을 올렸으며, 2021년 9월에는 전 세계 아티스트 중 최다 구독자 자리에 올라 지금까지 왕좌를 지키고 있다. 영국 기네스 월드 레코드에는 '유튜브에서 가장 많은 조회수를 기록한 밴드'로 공식 등재됐다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr


