광주시, 저신용 소상공인 미소금융 이자 1년 전액 지원

연 4.5% 이자보전…예산 2억5천만원 확대

신용하위 20%·기초수급자 등 대상, 23일부터

제도권 금융 문턱을 넘지 못하는 저신용 소상공인에게 광주시가 미소금융 대출 이자를 1년간 전액 지원한다. 원리금을 정상 상환한 경우 연 4.5% 이자를 보전하는 방식으로, 올해는 관련 예산을 지난해보다 두 배 가까이 늘렸다.

광주광역시는 소상공인의 금융 부담을 완화하고 경영 안정을 돕기 위해 '미소금융 이자 지원 사업'을 추진한다고 20일 밝혔다. 이 사업은 미소금융 대출을 받은 소상공인이 원리금을 정상 상환하면 이자를 지원하는 제도다. 광역시 가운데서는 광주시와 부산시가 시행하고 있다.

광주시는 대출이자 4.5%를 1년간 전액 지원한다. 올해 예산은 전년보다 1억1,000만원 증액한 2억5,000만원으로 편성했다. 시는 이를 통해 더 많은 영세 소상공인이 지원을 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

지원 대상은 광주지역 소상공인 가운데 미소금융을 통해 ▲창업자금 ▲운영자금 ▲시설개선자금 ▲긴급생계자금 등을 대출받은 경우다. 개인신용 평점 하위 20%(KCB 700점, NICE 749점 이하), 기초생활수급자, 차상위계층, 근로장려금 수급자 등이 해당한다.

지원 내용은 2024~2025년 미소금융 신규 대출자가 2025년에 납부한 이자를 보전하는 것이다. 신청은 오는 23일부터 예산 소진 때까지 받는다.

신청을 원하는 소상공인은 광주지역 7개 미소금융 수행기관(광주북구법인, KB, LG, 삼성, 신한, 우리, 현대차미소금융재단)이나 광주경제진흥상생일자리재단을 방문하거나, 광주시기업지원시스템을 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 자세한 내용은 광주시기업지원시스템 사업공고에서 확인할 수 있다.

광주시는 지난해 525명의 소상공인에게 모두 1억1,600만원을 지원했다.





