"지금 아니면 평생 못 사" 공포…서울 생애최초 매수자 절반이 '30대'

30대 비중 49.8%…통계 집계 이후 최고

청년에게 유리한 정책 대출 등 영향

집값 상승 불안도 매수 심리 부추겨

지난해 서울지역 집합건물(아파트·연립·오피스텔 등) 생애 최초 매수자의 절반이 30대인 것으로 나타났다. 정부의 대출 규제와 고금리 부담에도 집값 상승에 대한 불안이 커지면서 정책대출을 활용해 서둘러 시장에 진입하려는 30대의 '내 집 마련' 수요가 집중된 결과로 풀이된다.

19일 대법원 등기정보광장에 공개된 서울 집합건물 생애 최초 매수자(등기 기준)의 연령대별 현황을 분석한 결과 전체 생애 최초 등기 건수 6만1161건 중 30대의 매수 건수는 3만482건으로 절반에 가까운 49.84%에 달했다. 이는 2024년 45.98%보다 4%포인트 가까이 늘어난 것이면서 대법원이 관련 통계를 공개한 2010년 이후 역대 가장 높은 비중이다.

30대 매수 비중은 한국은행이 빅스텝(기준금리 0.5%포인트 이상 인상)을 단행하고 집값이 하락했던 2022년에 36.66%까지 줄었다가 2023년 42.93%로 늘어난 뒤 3년 연속 증가 추세를 보이고 있다.

대출 규제 속 정책자금 활용·집값 상승 불안 심리 영향

지난해 6·27 및 10·15 대책 등 정부의 고강도 대출 규제가 시행됐음에도 30대 비중이 급격히 늘어난 원인으로는 '정책 금융'이 꼽힌다. 일반 주택담보대출 문턱은 높아졌지만, 상대적으로 규제에서 자유로운 신혼부부 주택구입자금이나 신생아 특례 디딤돌 대출 등 정부의 지원책이 30대에게 유일한 진입로가 되어주었기 때문이다. 일각에서는 청약 시장의 높은 문턱과 집값 상승에 대한 불안감이 30대를 매매로 이끌었다는 분석도 나온다.

나머지 연령대 비중은 일제히 축소

반면 다른 연령대의 매수 비율은 일제히 줄었다. 40대 매수 비중은 2024년 24.05%에서 지난해 22.67%로 축소됐고, 20대 매수 비중도 2024년 11.0%에서 지난해 10.64%로 줄었다. 2024년 12.6%를 차지했던 50대 매수 비중은 지난해 9.89%로 떨어졌다.

10·15대책 이후 거래량 자체는 줄었지만, 생애 최초 매수자 중 30대 비중은 올해 1월에도 높은 수준을 유지하고 있다. 올해 1월 매매로 등기한 서울의 집합건물 1만5757건 가운데 생애 최초 매수자의 등기 건은 6554건(42.08%)이며 이 중 30대가 3520건을 사들여 전체의 53.71%를 차지했다.





