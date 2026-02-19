우본, '제주도 오름' 기념우표 발행

우정사업본부는 '지미봉'과 '백약이 오름' 등 제주도 오름을 주제로 기념우표를 발행한다고 19일 밝혔다.

기념우표는 영원우표로 오는 27일부터 48만장 발행한다. 영원우표는 액면가격을 표시하지 않아 우편 요금이 변경돼도 5g 초과~25g 이하의 우편물은 언제든 추가 요금 없이 사용할 수 있다.

제주도 오름 기념우표 전지 워터. 우정사업본부

기념우표에 담길 이미지는 드론을 이용해 촬영했다. 말굽형 분화구 형상의 '지미봉'은 제주시 구좌읍 종달리에 위치(제주올레 21코스)했다. 해발은 165.8m다. 정상에 오르면 성산일출봉, 우도, 종달항, 종달리 앞바다를 훤히 내다볼 수 있어 제주 오름 탐방객의 발길이 끊이지 않는 명소로 꼽힌다.

'백약이오름'은 서귀포시 표선면 성읍리에 위치했다. 중앙에 넓고 깊은 원형 분화구가 있는 게 특징이다. 분화구 둘레를 따라 탐방이 가능하지만, 봉우리 일부 구간은 2020년 8월부터 출입이 제한된다.

해발고도는 356.9m로 비교적 높은 편이다. 하지만 경사가 완만해 가족 단위 탐방객도 부담 없이 오를 수 있다. 능선을 따라 걸으면 동쪽으로 성산일출봉과 우도, 서쪽으로 한라산과 오름 군락까지 이어지는 제주 지형의 풍경을 한눈에 감상할 수 있다.

제주도의 오름은 360개 이상 존재하는 것으로 파악된다. 오름은 제주의 자연경관을 이루는 중요한 요소인 동시에 생태관광 자원으로서 가치를 가졌다.

앞서 우본은 지난해 '다랑쉬오름'과 '두산봉'을 우표로 담아내 제주의 자연과 화산 지형의 특성을 소개했다.

기념우표는 가까운 총괄 우체국을 방문하거나 인터넷 우체국에서 구매할 수 있다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



