금감원, '유령 코인' 빗썸 검사 이달 말까지 연장

금융감독원이 빗썸의 비트코인 오지급 사태를 이달 말까지 더 들여다보기로 했다.

19일 금융당국에 따르면 금감원은 빗썸 오지급 사태 현장 검사 기간을 지난 13일에서 이달 말까지로 연장했다. 이찬진 금감원장이 국회 현장 질의에서 지난 13일까지 검사 결과를 보고받겠다고 했지만 시간이 더 필요하다고 판단한 것으로 보인다.

빗썸은 지난 6일 자체 이벤트 당첨금을 지급하는 과정에서 '원' 단위를 '비트코인'으로 잘못 입력해 총 62만원이 아닌 62만개 비트코인으로 오지급했다. 실제 비트코인 보유량(지난해 3분기 기준 약 4만2000개)보다 더 많은 물량을 지급할 수 있었던 것은 장부 거래 방식을 쓰면서다. 빗썸은 고객이 입금한 코인을 자체 지갑에 보관한 뒤 매매가 이뤄질 때마다 블록체인에 직접 기록하지 않고 장부상 잔고만 변경했다.

금감원은 담당 인력을 8명으로 늘려 빗썸의 이용자보호 및 자금세탁방지 의무 위반 등을 집중적으로 확인하고 있다. 특히 실제 보유하지 않던 코인이 지급될 수 있었던 전산 시스템 구조와 보유자산 검증 체계를 중점적으로 검사하고 있다.

금감원 관계자는 "과거 오지급 사례 등도 검사를 통해 면밀히 들여다볼 계획"이라고 말했다.

한편 금융당국과 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA·닥사)를 중심으로 구성된 '긴급대응반'은 지난 11일부터 빗썸 외 업비트·코인원·코빗·고팍스 4개 거래소의 보유자산 검증 체계와 내부통제 전반을 점검하고 있다. 점검에서 파악된 미비점은 향후 가상자산 2단계 입법에도 반영할 예정이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



