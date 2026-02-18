김영원 기자 forever@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"한국인은 없으면 못 사는데" 美에선 벌써 70만명 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]내란특검, 이상민 전 장관 징역 7년 1심 판결에 항소
2026년 02월 18일(수)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한국인은 없으면 못 사는데" 美에선 벌써 70만명 불매 중…'쓰지 말자' 난리난 챗GPT
인천공항서 '50만원' 날리고 펑펑 운 외국인…이제 일본까지 합류
"세뱃돈이요? 천만원 받았어요"…웃고 넘겼는데 '딱 걸렸다'
BTS 컴백 공연 날벼락 맞았다…광화문 결혼식·돌잔치 '발동동'
[속보]다카이치, 日 총리 재선출 확정…참의원 결선투표 후 승리
"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정
브래드 피트와 '몸싸움' 톰 크루즈…할리우드 충격에 빠뜨린 '영상'
"하루 뒤면 12억 사라진다"…서울 강북 로또 1등 미수령
국민 4명 중 3명 "윤석열, 무기징역·사형 선고해야"
BTS 컴백 공연 날벼락 맞았다…광화문 결혼식·돌잔치 '발동동'
엔비디아, 현대차, 알테오젠…잘나가는 기업은 '이것'했다