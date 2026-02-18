본문 바로가기
[속보]내란특검, 이상민 전 장관 징역 7년 1심 판결에 항소

김영원기자

입력2026.02.18 18:49

[속보]내란특검, 이상민 전 장관 징역 7년 1심 판결에 항소
김영원 기자 forever@asiae.co.kr
