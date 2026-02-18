본문 바로가기
한국, 트럼프 평화위 출범회의 '옵서버' 자격 참석

김영원기자

입력2026.02.18 16:59

김용현 전 주이집트대사 참석 예정

한국이 도널드 트럼프 미국 대통령 주도로 꾸려진 평화위원회 첫 회의에 옵서버로 참석할 예정이다.


18일 외교부에 따르면 오는 19일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C에서 열리는 평화위원회 출범 회의에 김용현 전 주이집트 대사가 한국 대표로 참석할 계획이다.

연합뉴스

연합뉴스

외교부 당국자는 "평화위원회 합류는 아직 검토 중"이라며 한국은 비가입국인 '옵서버' 자격으로 회의에 참석할 예정"이라며 "김 전 대사는 외교장관 특사로 간다"고 설명했다.


일본, 이탈리아, 루마니아, 그리스, 키프로스 등 국가도 옵서버 자격으로 회의에 참석하는 것으로 알려졌다.


앞서 미국 측은 한국을 포함한 약 60개국에 가자지구 평화위원회 참여를 초청했다. 헝가리 등 20여개국이 합류를 결정했지만, 프랑스·영국 등 상당수 국가는 부정적 입장이다.

당초 평화위는 가자지구 전쟁 종식과 재건이 마무리될 때까지 이 지역을 통치할 최고 의사결정 기구로 구상됐다. 다만 유엔(UN )과 같은 국제 분쟁 해결기구 역할을 추구하는 것이 아닌지 의심 섞인 눈길도 받고 있다.


정부는 평화위원회의 평화 안정에 대한 기여 측면 등 제반 사항을 고려해 합류 여부를 검토한다는 입장이다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
