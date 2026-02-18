"한국 인재들 테슬라 오라"… 일론 머스크, 태극기 흔들었다

테슬라코리아 채용 홍보…“테슬라에 합류하라”

자체 팹 구상 속 한국 반도체 경쟁력 주목

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 한국의 반도체 인력을 직접 언급하며 공개 채용 홍보에 나서 눈길을 끈다.

머스크 CEO는 16일(현지시간) 테슬라코리아의 채용 공고를 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 인용해 게시했다. 그는 게시글에 태극기 이모티콘을 여러 개 덧붙이며 "만약 당신이 한국에서 거주하고 반도체 설계·제조·소프트웨어 분야에서 일하고 싶다면 테슬라에 합류하라"고 적었다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 테슬라코리아는 '인공지능(AI) 칩 디자인 엔지니어' 채용 공고를 냈다. 공고에는 "세계 최고 수준의 대량 생산 AI 칩 개발에 함께할 인재를 찾는다"는 내용이 담겼다. 특히 지원자에게 '자신이 해결한 가장 어려운 기술적 문제 3가지'를 지원서에 적어 제출하도록 하는 등 실무 역량 중심의 선발 방침을 강조했다. 해당 공고는 '테슬라 AI' 계정을 통해서도 공유됐다.

머스크는 이전에도 여러 차례 SNS에서 채용 홍보를 한 적이 있으나, 이번처럼 특정 국가의 반도체 인력을 직접 지목해 채용을 독려한 것은 이례적이라는 평가가 나온다. 시장에서는 자율주행과 휴머노이드 로봇 등 AI 하드웨어 경쟁이 격화하는 가운데, 메모리와 고대역폭메모리(HBM) 분야에서 강점을 가진 한국 인재 확보에 나선 것으로 풀이된다.

머스크는 지난달 실적 발표에서도 반도체 공급망 강화 의지를 분명히 한 바 있다. 그는 "삼성전자와 TSMC, 마이크론 등 주요 공급업체의 생산만으로는 충분하지 않을 수 있다"며 향후 3~4년 내 발생할 수 있는 병목을 해소하기 위해 '테라 팹'(대형 생산시설) 건설 필요성을 언급했다. 아울러 로직·메모리·패키징을 모두 포함하는 미국 내 생산 거점을 구상하고 있다고 밝혔다.

업계에서는 테슬라가 반도체 설계를 넘어 장기적으로 직접 제조 역량까지 확보하려는 전략을 추진 중이며, 이번 채용 역시 그 기반을 마련하기 위한 인재 확보 행보로 보고 있다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>