밀양시, '설 연휴 산불방지 특별대책'… 비상 대응체계 돌입

읍·면동 직원의 6분의 1을 편성해… 비상근무 체계 유지

경남 밀양시는 설 연휴 기간(2월 14일~18일) 성묘객과 입산자 증가에 대비해 '설 연휴 산불방지 특별대책'을 수립하고 전방위적인 비상 대응체계에 돌입한다.

최근 10년간 경남 도내 설 연휴에는 평균 1.5건의 산불이 발생했다. 주요 원인은 쓰레기 소각과 성묘객 실화로 분석됐다. 특히 올해 초 강수량이 평년보다 적어 산불 위험이 매우 높은 상황이다.

이에 시는 산불방지대책본부를 가동하고 산림녹지과와 읍·면동 직원의 6분의 1을 편성해 비상근무 체계를 유지한다. 산림재난대응단은 최대 가용 인원을 동원해 주·야간 출동 태세를 갖추고, 임차 헬기를 활용해 공원묘지 등 취약 지역을 집중 순찰한다.

또한 성묘객이 많은 지역에 산불감시원을 집중 배치해 화기 사용을 엄격히 제한한다. 산 인접 지역의 무단 소각 행위에 대해서는 무관용 원칙으로 강력히 단속할 방침이다.

안병구 밀양시장은 "설 연휴 기간에는 성묘와 야외활동이 늘어나는 만큼 사소한 부주의도 대형 산불로 이어질 수 있다"라며 "시민들이 안전하고 평안한 설 명절을 보낼 수 있도록 산불 예방에 총력을 다하겠다"라고 말했다.

이어 "작은 불씨도 방심하지 않는 시민 여러분의 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다"라고 당부했다.





