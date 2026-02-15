"전통시장에 온기를" 강원중도개발공사, 설맞이 장보기 캠페인 추진

강원중도개발공사(대표이사 김준우)는 설 명절을 앞둔 지난 13일 강원특별자치도가 추진하는 '2026년 설맞이 전통시장 장보기 행사'에 동참해 춘천 풍물시장에서 장보기 행사를 진행했다.

강원중도개발공사(대표이사 김준우)가 지난 13일 강원특별자치도가 추진하는 '2026년 설맞이 전통시장 장보기 행사'에 동참해 춘천 풍물시장에서 장보기 행사를 진행하고 있다. 강원중도개발공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 경기 침체와 물가 상승으로 어려움을 겪고 있는 전통시장과 지역 상인들에게 조금이나마 힘을 보태고, 공공기관의 지역사회 상생협력 역할을 실천하기 위해 마련됐다.

행사에 참여한 강원중도개발공사 직원 13명은 강원상품권과 지역사랑상품권을 활용해 지역 농축산물과 생필품을 구매하는 등 전통시장 활성화와 소비 촉진 캠페인을 펼쳤다.

김준우 강원중도개발공사 대표이사는 "설 명절을 맞아 직원들과 함께 전통시장을 이용함으로써 지역경제 활성화에 작은 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 ESG 경영 실천의 일환으로 지역경제 활성화 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>