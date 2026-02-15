본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"전통시장에 온기를" 강원중도개발공사, 설맞이 장보기 캠페인 추진

이종구기자

입력2026.02.15 08:00

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원중도개발공사(대표이사 김준우)는 설 명절을 앞둔 지난 13일 강원특별자치도가 추진하는 '2026년 설맞이 전통시장 장보기 행사'에 동참해 춘천 풍물시장에서 장보기 행사를 진행했다.

강원중도개발공사(대표이사 김준우)가 지난 13일 강원특별자치도가 추진하는 '2026년 설맞이 전통시장 장보기 행사'에 동참해 춘천 풍물시장에서 장보기 행사를 진행하고 있다. 강원중도개발공사 제공

강원중도개발공사(대표이사 김준우)가 지난 13일 강원특별자치도가 추진하는 '2026년 설맞이 전통시장 장보기 행사'에 동참해 춘천 풍물시장에서 장보기 행사를 진행하고 있다. 강원중도개발공사 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 경기 침체와 물가 상승으로 어려움을 겪고 있는 전통시장과 지역 상인들에게 조금이나마 힘을 보태고, 공공기관의 지역사회 상생협력 역할을 실천하기 위해 마련됐다.


행사에 참여한 강원중도개발공사 직원 13명은 강원상품권과 지역사랑상품권을 활용해 지역 농축산물과 생필품을 구매하는 등 전통시장 활성화와 소비 촉진 캠페인을 펼쳤다.

김준우 강원중도개발공사 대표이사는 "설 명절을 맞아 직원들과 함께 전통시장을 이용함으로써 지역경제 활성화에 작은 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 ESG 경영 실천의 일환으로 지역경제 활성화 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고, 호텔 러닝머신 뛰는 댕댕이 "허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고, 호... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마 못 믿어요" 세뱃돈 지킨 열 살 소녀…3년간 모은 금 139% 올라

롯데자이언츠 4명, '불법 도박'으로 강제귀국…성추행 의혹엔 "사실 아냐"

'18만전자' 시대…이재용 "시간 없어! 어서 타" 밈 화제

"충주맨, 왜 퇴사했나?" 다양한 해석

아들 서울대 합격 이어…이부진 호텔신라 사장, 또 경사 났다

톰 크루즈와 브래드 피트의 격투… AI영상에 "할리우드는 끝인 것 같다"

1211회 로또 1등 '23, 26, 27, 35, 38, 40'

새로운 이슈 보기