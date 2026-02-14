美 ICE, 소도시까지 단속하더니…구금시설 확장에 55조원 쏟는다

최대 1만명 수용 대형시설도 계획해

'하나의 크고 아름다운 법안'통해 조달

미국 이민세관단속국(ICE)이 소도시와 교외 지역에서도 불법 이민자 단속 활동을 시작했다.

지난달 27일(현지시간) 한 뉴욕 시민이 이민세관단속국(ICE)에 반대한다는 문구가 적힌 손팻말을 들고 시위를 벌이고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

13일(현지시간) 미국 워싱턴포스트(WP)는 ICE가 383억달러(약 55조원)를 들여 전국 창고 16곳을 매입하고 이민자 구금시설로 개조할 계획이라고 보도했다. 각 시설은 1000~1500명의 불법 이민자를 수용할 수 있으며, 일부 대규모 구금시설은 되채 1만명까지 들어갈 수 있다.

ICE가 체포한 불법 이민자는 소규모 시설에서 3~7일간 지내며 절차를 밟고, 대규모 시설로 옮겨진 뒤 60일 이내에 추방 절차를 진행한다. ICE는 "증가하는 수용 수요를 맞추고 구금 및 추방 절차를 효율화하는 것이 목표"라고 설명했다. 관련 예산은 지난해 의회를 통과한 '하나의 크고 아름다운 법안'을 통해 조달할 예정이라고 밝혔다.

ICE가 구매한 조지아주 소재 창고. EPA연합뉴스 원본보기 아이콘

또 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 ICE 요원들이 ▲오리건주 코닐리어스 ▲코네티컷주 댄버리 ▲메인주 비드퍼드 ▲미네소타주 쿤래피즈 등 중도 성향의 소도시에서도 공격적으로 작전을 진행하고 있다고 전했다.

ICE는 로스앤젤레스(LA), 시카고, 미니애폴리스 등 대도시를 중심으로 대대적인 불법 이민자 단속 활동을 벌여왔다. 그러다 지난달 ICE 요원들이 웨스트버지니아주 소재의 작은 마을을 급습했는데, 이 가운데 표적이 된 무어필드의 경우 인구가 3000명도 되지 않는 작은 지역이었다. ICE 대변인은 "데이터에 근거한 첩보를 활용해 요원들을 파견하고 있다"며 "촌, 도시, 교외 등 어디서나 작전을 펼친다"라고 강조했다.

외신은 소도시일수록 이 같은 단속 작전에 쉽게 동요된다는 점이 문제라고 지적했다. 쿤래피즈 주민인 빌 칼슨은 이웃인 베트남인 일가족이 ICE 요원들에게 체포되는 광경을 봤다며 "미국에서, 특히 쿤래피즈에서 이런 일이 일어날 줄 몰랐다. 이곳에는 공포가 퍼져있다"고 이야기했다.

작전이 계속되면서 911 등에 신고가 늘어나는 모습도 확인됐다. 오리건주 힐즈버러에서는 마스크를 쓰고 무장한 남성 10명이 고등학생으로 가득한 차량에 접근한다는 신고가 이어졌는데, 경찰이 이들과 대치한 끝에 ICE 요원들이었다는 사실이 확인됐다. 또 ICE 요원들이 체포 작전 뒤 유리창이 깨진 차량을 도로 한복판에 두고 가면서 관련 911 신고도 늘었다고 전해졌다.

아울러 ICE 단속을 우려해 범죄 신고 등은 줄어들 수 있다는 지적도 나온다. 케빈 바턴 오리건주 워싱턴 카운티 지방검사장(DA)은 "당신이 사랑하는 사람이 폭력 범죄의 희생자가 됐고, 유일한 목격자가 불법체류자라면 당신은 그들이 911에 신고하길 바라지 않겠나"라고 말했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>