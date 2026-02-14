머스크, 스페이스X IPO 후에도 '지배력 사수' 검토…차등의결권 카드 '만지작'

블룸버그 "차등의결권 구조로 상장 논의"

1조2500억달러 가치…최대 500억달러 조달

일론 머스크가 자신이 설립한 우주기업 스페이스X의 기업공개(IPO) 이후에도 지배권을 유지할 수 있는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

블룸버그 통신은 13일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 스페이스X가 차등의결권 구조를 도입한 형태로 상장하는 방안을 논의하고 있다고 보도했다.

일론 머스크. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

차등의결권 제도는 특정 주식에 일반 주식보다 더 많은 의결권을 부여하는 구조다. 통상 창업주나 초기 투자자에게 복수 의결권을 부여해 상장 이후 지분율이 낮아지더라도 경영권을 안정적으로 유지할 수 있도록 설계된다. 이 경우 머스크가 상대적으로 적은 지분만 보유하더라도 스페이스X에 대한 지배력을 유지할 수 있다. 또한 IPO 이후 행동주의 투자자들이 지분을 확보하더라도 경영권 분쟁 가능성을 상당 부분 차단할 수 있다는 평가다.

머스크는 앞서 자신이 이끄는 전기차 회사 테슬라에도 차등의결권을 도입하고 싶다는 의지를 드러내 왔다.

스페이스X는 발사체 사업과 위성통신 사업을 아우르는 민간 우주기업으로, 위성 인터넷 서비스 '스타링크'를 기반으로 세계 최대 위성 운영사로 자리 잡았다. 현재 기업가치는 약 1조2500억달러(약 1830조원)로 추산된다.

시장에서는 스페이스X가 올해 IPO에 나설 것으로 보고 있다. 상장이 현실화할 경우 최대 500억달러 규모의 자금 조달이 가능할 것으로 전망된다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>