李 대통령이 칭찬한 '그냥드림'…신한금융, 100억으로 확대

김혜민기자

입력2026.02.13 18:10

먹거리·생필품 즉시 지원 사업
당초 3년간 45억원에서
이 대통령 칭찬에 100억 통 큰 지원

신한금융그룹은 국민의 기본 먹거리 보장을 위해 보건복지부와 공동 추진 중인 '그냥드림' 사업에 대한 지원 규모를 대폭 확대해 3년간 총 100억원을 지원하겠다고 13일 밝혔다.


이번 결정은 생계에 어려움을 겪는 국민 누구나 이용할 수 있는 '그냥드림' 사업에 대한 국민적 호응에 보답하고, 민생 안정을 위한 기업의 사회적 책임을 강화하기 위한 취지다. 이에 따라 당초 계획했던 지원 규모를 대폭 확대했다.

신한금융은 지난해 11월 보건복지부와 업무협약을 맺고 3년간 45억원을 지원할 예정이었다. 그러나 현장에서의 만족도가 높고 사업 확대 필요성이 커졌다고 판단해 지원금을 증액, 3년간 총 100억원을 투입하기로 했다. 이번 추가 지원은 '그냥드림' 사업의 전국적 확산과 안정적 운영에 힘을 보탤 것으로 기대된다.


그냥드림 사업은 당장 끼니를 해결하기 어려울 정도로 어려운 이들에게 조건 없이 먹거리와 생필품을 지급하는 보건복지부의 생활밀착형 사업이다. 현재 전국 67개 시·군·구 107개소에서 시범 운영 중이다.


지난 11일엔 이재명 대통령이 충북 충주시 건강복지타운에 위치한 '그냥드림' 사업장을 방문해 "신한은행이 (사업을) 지원했다고 한다"고 언급한 바 있다. 당시 이 대통령은 해당 사업에 대해 '현대판 장발장'을 방지할 수 있는 제도라며 국무회의에서 여러 차례 확산을 당부한 바 있다.

진옥동 신한금융 회장은 "먹거리 기본 보장은 취약계층의 삶의 질 향상과 직결되는 만큼 정부 정책에 발맞춰 신속하게 추가 지원을 결정했다"며 "앞으로도 신한금융은 책임경영을 바탕으로 공공·민간 협력을 강화하고 위기가정 지원 사업인 '위기의 순간, 신한과 함께'를 통해 우리 주변의 어려운 이웃을 세심하게 살피며 복지 사각지대 해소에 앞장서겠다"고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
