코스피, '18만전자·90만닉스'와 함께 장 중 5580선 뚫었다

코스피 지수가 장 중 5580을 넘기며 사상 최대치를 또 경신했다. 이날 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 181,200 전일대비 2,600 등락률 +1.46% 거래량 30,407,206 전일가 178,600 2026.02.13 14:36 기준 관련기사 좋은 종목 충분히 사고 싶은데 투자금이 부족했다면? 연 5%대 금리로 4배까지5500 찍은 코스피…"6000 고지 보인다"은행주가 저평가 구간? 투자금 추가 활용으로 기회 살린다면 전 종목 시세 보기 close 와 하이닉스의 주가도 각각 18만원과 90만원을 찍었다.

코스피가 장중 5,550선을 돌파 후 보합권을 유지하고 있는 13일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장보다 0.16% 내린 5513.7에 장을 시작해 시 10분 현재 역대 최고치 5,558.82를 기록했다. 226.2.13 조용준 기자

13일 오후 2시12분 기준 코스피 지수는 전일 대비 0.81%(44.58) 오른 5566.85로 거래되고 있다. 이날 코스피는 장 중 5583.74까지 오르며 역대급 수치를 찍었다.

코스피 지수 상승을 이끌고 있는 삼성전자와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 884,000 전일대비 4,000 등락률 -0.45% 거래량 2,907,815 전일가 888,000 2026.02.13 14:36 기준 관련기사 좋은 종목 충분히 사고 싶은데 투자금이 부족했다면? 연 5%대 금리로 4배까지5500 찍은 코스피…"6000 고지 보인다"은행주가 저평가 구간? 투자금 추가 활용으로 기회 살린다면 전 종목 시세 보기 close 도 이날 상승세를 보이고 있다. 삼성전자도 장중 최고가 18만4400원을 찍으며 '18만전자'로 등극했다. 현재는 2.58%(4500원) 오른 18만3100원에 거래되고 있다.

SK하이닉스는 장중 90만3000원을 찍었다가 현재는 89만5000원(전일 대비 +0.79%)에 거래 중이다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



