새해 인사말부터 공항 대기줄까지…네이버, 설 맞이 서비스 제공

실시간 고속도로 교통정보 확인

연휴 문 여는 병원·약국 정보도

네이버는 설 연휴를 맞아 맞춤형 서비스를 제공한다고 14일 밝혔다. 네이버 검색을 통해 설 연휴 쓰기 좋은 새해 인사말부터 주요 공항 출국장의 실시간 대기줄 현황을 확인할 수 있고, 네이버 지도에서는 연휴 기간 무료 개방하는 주차장을 공개한다.

우선 연휴 기간 네이버 검색창에 '설날'이나 '설 연휴' 등 키워드를 검색하면 '새해 인사말'과 '차례 지내는 법' 등 설날과 관련한 다양한 정보를 기념일 정보에서 볼 수 있다. 귀성길과 귀경길 고속도로 교통정보나 연휴 기간 문을 여는 병원, 약국 등 정보도 공식 홈페이지 바로가기 링크를 통해 확인할 수 있다.

네이버 여행의 설 연휴 여행지 추천. 네이버 제공

연휴 기간 늘어나는 여행객들을 위한 공항 실시간 대기 정보도 제공한다. 검색창에 '인천국제공항 출국장 대기시간', '김포공항 탑승 소요시간', '김해공항 혼잡도' 등을 검색하면 실시간으로 제공되는 출국장별 대기시간을 확인할 수 있다. 김포, 김해, 제주공항 국내선의 경우 체크인부터 탑승까지의 소요시간 정보를 볼 수 있다. 특히 이번 연휴부터는 인천국제공항 제2여객터미널까지 서비스가 확대 제공된다.

또한 ▲공항 실시간 주차장 현황 ▲인천공항 면세점(모바일에서 제공)·제주공항 JDC면세점 영업시간 및 매장위치 ▲국내·국제 공항 운항 정보 등 다양한 공항 편의 정보를 네이버 검색에서 확인할 수 있다.

네이버 지도에서는 설 명절 기간 무료로 개방되는 주차장 정보를 제공한다. 네이버 지도에서 ▲설무료주차장 ▲명절무료주차장 ▲명절무료개방주차장 ▲무료개방주차장 ▲무료공공주차장 등으로 검색하면 현재 위치나 목적지 주변 주차장을 찾아 길 안내까지 받을 수 있다. 전국 공공기관과 행정기관, 학교 등이 운영하는 공공주차장을 1만여곳을 대상으로 하는 이번 무료 개방은 오는 18일까지 진행된다.

연휴를 맞아 여행을 계획하는 이용자들을 위해 네이버 여행은 '#황금연휴' 콘텐츠를 제공한다. 이곳에서는 겨울 명소와 제철음식 등 테마별 국내 여행지를 만나볼 수 있다. 네이버의 인공지능(AI) 기반 장소 추천 시스템 '에어스페이스(AiRSPACE)'를 활용한 '국내여행 코스추천' 서비스도 제공한다.

설 연휴 기간 즐길거리도 네이버에서 확인할 수 있다. 각 방송사에서 편성한 TV 특선 프로그램과 현재 상영 중인 영화를 비롯해 가볼 만한 축제·공연까지 확인할 수 있다. 스트리밍 플랫폼 치지직에서는 설 연휴 기간 진행되는 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 주요 경기와 e스포츠 리그를 실시간 중계한다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



