“겨울의 끝, 가볍고 따뜻하게”… 롯데百 부산본점, 정통 아웃도어 ‘시에라 디자인’ 신규 오픈

롯데백화점 부산본점 5층에는 1965년미국 캘리포니아에서 시작된 아웃도어 브랜드 '시에라 디자인(SIERRADESIGNS)'이 2월 6일 신규 오픈했다.

시에라디자인. 롯데부산 제공 AD 원본보기 아이콘

시에라 디자인은 아웃도어 시장에서는 최초로 코튼 60%, 나일론 40% 비율의 '60/40파카'를출시하며 부드러운 착용감과 강화된 내구성을 동시에 구현하며 파카 시장의 혁신을 불러왔다.

이런 기술력을바탕으로 자연과 일상을 잇는 기능적 아웃도어 문화를 제안하며 폭넓은 연령층에서 꾸준한 사랑을 받고 있다.

이번 부산본점 오픈을 기념해 다양한 프로모션을준비했다.

먼저 2월 22일(까지 40만원 이상구매 시 10% 가격 할인과 3월 2일까지 50만원 이상 구매한 고객 중 3명을 추첨해 브랜드의 백팩을 증정한다. 또 10만원 이상 구매 고객에게는 '인센스 스틱'을 선착순으로 제공한다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



