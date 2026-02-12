본문 바로가기
日다카이치, '다케시마의 날'에 각료 안 보내나 "차관급 파견"

유제훈기자

입력2026.02.12 19:48

일본 정부가 시마네현의 이른바 '다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도)의 날' 기념식에 장관급 인사를 보내지 않는 방안을 검토하고 있다고 12일 교도통신이 보도했다.

보도에 따르면 일본 정부는 오는 22일 시마네현 마쓰에시에서 열리는 다케시마의 날 기념식에 예년과 같이 후루카와 나오키 내각부 정무관을 파견하는 방안을 검토 중이다. 일본 정부는 2006년부터 개최된 다케시마의 날 기념식에 2013년부터 매년 정무관을 파견해 왔다. 정무관은 차관급에 해당하는 직책이다.


다카이치 사나에 일본 총리는 지난해 자민당 총재선거 과정에서 "각료가 당당히 가면 좋다. 눈치를 볼 필요는 없다"고 밝히는 등 다케시마의 날 기념식에 각료를 참석시켜야 한다고 주장한 바 있다. 시마네현 역시 지난달 중순 기념식에 아카마 지로 영토문제 담당상을 초청했지만, 참석하지 않는 방향인 것으로 전해졌다.

교도통신은 이를 두고 "개선 흐름이 이어지고 있는 한일 관계를 고려, (다케시마의 날 기념) 행사 개최에 반발하는 한국을 배려한 조치로 풀이된다"고 평가했다.


다만 강성 보수성향 이를 어떻게 받아들일지는 미지수다. 다카이치 총리를 지지하는 보수층은 이를 입장 후퇴로 받아들일 수 있다는 게 통신의 분석이다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
