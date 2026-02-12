무산된 협치·소통…靑 "매우 유감"·張 "사법시스템 무너져"

李대통령·정청래·장동혁 회동 결국 무산

이재명 대통령이 12일 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표를 청와대로 초청해 오찬을 겸한 간담회를 마련했지만 장 대표가 이날 오전 불참을 결정했다. 대통령 초청 오찬 자리가 마련된 상황에서 정당 대표가 당일 불참을 선언하는 것은 이례적인 일이다. 장 대표는 정국 상황을 고려해 불참이 타당할 것 같다는 최고위원 의견을 받아들인 것으로 알려졌다. 다만 설 연휴를 앞두고 이 대통령과 여야 대표가 민생 현안에 관해 폭넓은 의견을 교환하고자 했던 자리가 무산된 것에 대한 정치적 후폭풍에 직면할 것으로 보인다.

홍익표 청와대 정무수석은 이날 오전 춘추관 브리핑룸에서 "오늘 예정됐던 여야 정당 대표와 대통령 간 회동이 장 대표의 갑작스러운 불참 의사 전달로 취소됐다"면서 "국정현안에 대한 소통과 협치를 위한 기회를 놓쳤다는 것에 깊은 아쉬움을 전한다"고 말했다.

장 대표 측은 이날 오전 11시쯤 홍 수석에게 이 대통령과 여야 대표 오찬을 불참하겠다고 표명했다. 전날 법제사법위원회가 여당 주도로 재판소원법 등을 단독 처리하자 국민의힘 최고위원들이 재고를 요청했고 불참을 결정했다는 게 장 대표의 설명이다. 이와 관련해 홍 수석은 "국민의힘 입장에서 국회 상황을 청와대와 연계해 설명한 것은 매우 부적절하다"며 "국회 일정, 상임위 운영은 여당이 하는 일"이라고 반박했다. 그러면서 "청와대가 어떤 형태의 관여나 개입을 하지 않는데 국회를 이유로 예정된 오찬 일정을 취소한 것은 매우 유감"이라고 지적했다.

이어 홍 수석은 "그럼에도 청와대는 국민의 삶을 개선하기 위해 대화의 끈을 놓지 않을 것임을 분명히 말씀드린다"며 "이재명 정부는 상호존중과 책임 있는 대화를 통해 협치의 길을 이어가도록 하겠다"고 강조했다. 다만 이른 시일 내 장 대표와의 만남을 재추진할 것이냐는 질문에는 "확실한 답을 드리기 어렵다"고 말을 아꼈다.

장 대표의 불참 통보에 정 대표와 오찬을 진행하지 않고 취소한 것과 관련해서는 "오찬 회동의 취지가 여당과 야당의 대표를 모시고 국정 전반에 대해 논의하는 것이었기에 장 대표가 불참한 상황에서 자리를 갖는 것은 큰 의미가 없다"고 답변했다. 또 홍 수석은 이 대통령의 반응을 묻는 말에 "특별한 말이 없으셨다"고 말했다.

한편 장 대표는 기자간담회를 열고 대통령과 여야 대표 오찬 회동 불참 배경에 대해 "한 손으로는 등 뒤에 칼을 숨기고, 다른 한 손으로 악수를 청하는 것에는 응할 수 없다"며 "아무리 봐도 오늘 오찬은 이 대통령과 정청래 더불어민주당 대표 두 분이 하는 것이 맞는 것 같다"고 말했다. 그는 국회 본회의에 불참하는 등 여당 대화를 전면 중단했다.

장 대표는 "어제 오전 오찬 제안을 받았는데 시기나 형식, 의제 측면에서 적절치 않은 부분이 있었지만 설 명절을 앞두고 민생을 함께 논의하자는 취지에 공감해 즉각 수용 의사를 밝혔다"며 "그러나 이후 민주당이 국회 법제사법위원회에서 재판소원법과 대법관 증원 법안을 일방 처리했다"고 지적했다. 이어 "조희대 대법원장도 국민에게 엄청난 피해가 갈 수 있는 중대 문제라고 우려를 표했다"며 "정 대표가 이 대통령을 위해 준비한 설 선물이 국민에게는 재앙이 됐다"고 비판했다.

장 대표는 또 "대통령과 회동 일정이 잡히면 그 직전이나 직후에 일방적인 입법 강행 등 무도한 일이 반복돼 왔다. 연이 반복되면 필연"이라며 "청와대가 이를 사전에 몰랐다면 여당이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 것이고, 알고도 진행했다면 협치 의지가 없다는 것"이라고 했다. 그는 특히 민주당을 향해 "입법과 같은 중대한 사안은 대통령과 여당, 국회가 충분히 협의해야 할 문제"라며 "이처럼 일방 처리를 이어가면서 협치를 말하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다"고 했다.





