본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

블랙핑크, 국립중앙박물관을 핑크빛으로…K팝 최초 협업

이이슬기자

입력2026.02.12 10:50

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미니 3집 '데드라인' 발매 기념

YG엔터테인먼트 제공

YG엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

블랙핑크가 오는 26일부터 다음 달 8일까지 국립중앙박물관과 협력해 '국중박 X 블랙핑크' 프로젝트를 진행한다고 YG엔터테인먼트가 12일 밝혔다.


K팝 아티스트가 국립중앙박물관과 공식적으로 대규모 협업을 전개하는 사례는 블랙핑크가 처음이다. 이번 행사에는 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이가 공식 파트너로 동참한다.

행사 기간 국립중앙박물관 외관은 블랙핑크와 이번 프로젝트를 상징하는 핑크빛 조명으로 물든다. 멤버들은 박물관 대표 유물 8종의 오디오 도슨트에 직접 참여해 한국 문화유산의 안내자로 나선다.


핵심 장소인 '역사의 길' 광개토대왕릉비 앞에서는 미니 3집 '데드라인' 전곡 리스닝 세션을 연다. 스포티파이 프리미엄 이용자를 위한 특별 세션으로 운영한다.


앨범 발매 하루 전인 26일 시작하는 사전 청취는 오는 19일 오후 8시 네이버 예약을 통해 신청한 인원이 대상이며, 정식 발매 시점인 27일 오후 2시 이후부터는 박물관 방문객 누구나 참여할 수 있다.

한편 블랙핑크 미니 3집에는 타이틀곡 '고'(GO)를 비롯해 선공개곡 '점프'(JUMP), '미 앤 마이'(Me and my), '챔피언'(Champion), '퍽보이'(Fxxxboy)까지 총 5개 트랙이 수록된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"커피 나오셨습니다" 나만 거슬린 게 아니었다…국민 93% 반응 "커피 나오셨습니다" 나만 거슬린 게 아니었다…국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희, 지지자에 옥중 편지 "죄 많은데 사랑 주시니 감사…기도하며 버텨"

"필터 빼면 내가 아닌데?" 홍진경 모녀 대화가 쏘아올린 '디지털 성형' 논란

첫 생일 축하하려다 '위약금 폭탄'…"돌잔치 계약내용 확인하세요"

"불황 때문인 줄 알았는데" Z세대 결심에…직격탄 맞은 곳

살 빼려고 '제로콜라' 자주 마셨는데 '충격'…뇌손상 위험 경고

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑그 돈, 반도체에서 나왔다

"이 정도면 사야 하나" 코스피 수익률 '훌쩍' 넘은 배당 투자, 따져보니

새로운 이슈 보기