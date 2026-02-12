본문 바로가기
[굿모닝증시]美 마이크론 주가 급등…코스피 차별화 장세 전망

임춘한기자

입력2026.02.12 08:14

수정2026.02.12 09:08

빅테크 부진 속 '반도체 독주'
K반도체 낙수효과 기대

미국 마이크론테크놀로지의 주가가 10% 급등하면서 국내 증시 역시 반도체 등 소수 종목 중심의 상승이 나타날 것으로 전망된다.


11일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 연합뉴스

11일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 연합뉴스

11일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 66.74포인트(0.13%) 내린 50121.40에 마감했다. S&P500지수는 전장보다 0.34포인트(0.00%) 내린 6941.47, 나스닥종합지수는 36.01포인트(0.16%) 떨어진 23066.47에 장을 마쳤다.

다만 인공지능(AI) 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수는 2% 넘게 급등했다. 필라델피아 반도체지수는 최근 4거래일간 10% 가까이 반등하고 있다. 엔비디아와 브로드컴은 강보합에 그쳤으나 TSMC, 램리서치, 어플라이드머티어리얼즈, KLA, 인텔 등이 3%가량 상승했다. 마이크론은 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)4를 문제없이 납품하고 있다고 밝힌 후 10% 급등했다.


업종별로는 에너지가 2% 넘게 뛰었고 소재와 필수소비재도 1% 이상 상승했다. 반면 금융은 이날도 1.5% 하락했다. 자산관리 및 금융 서비스 업체의 주가는 이틀째 뚜렷하게 하락했다. 기술 플랫폼 알트루이스트가 인공지능(AI) 기반의 세금 관리 도구를 출시한 여파가 계속됐다.

[굿모닝증시]美 마이크론 주가 급등…코스피 차별화 장세 전망 원본보기 아이콘

빅테크(대형 정보기술 기업)들이 전반적으로 부진했다. 마이크로소프트(MS)와 알파벳은 2% 이상 내려갔고 아마존도 1.39% 떨어졌다. 세부 업종별 지수 중 가장 낙폭이 컸던 것은 다우존스 미국 컴퓨터 서비스 지수로 6.04% 급락했다. 지수를 구성하는 종목은 MS와 오라클, 서비스나우, IBM, 세일즈포스 등이다.


1월 비농업 고용은 시장 예상치의 거의 두 배를 기록했다. 미국 노동부는 1월 비농업 부문 고용이 전월 대비 13만명 증가했다고 발표했다. 시장 예상치는 7만명 증가였다. 실업률도 4.3%를 기록하며 전월 대비 0.1%포인트 하락했다. 하지만 비농업 고용 수정치가 하향되는 추세가 반복되고 있고, 고용 둔화를 가리키는 지표들도 많아 안심할 수 없다는 시각이 여전했다. 또한 고점 부담까지 더해지면서 투매가 나왔다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 3월 금리동결 확률을 93.0%로 반영했다. 고용이 대폭 개선되면서 전날 마감 무렵의 79.9%에서 급등했다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장 대비 0.14포인트(0.79%) 내린 17.65였다.


한지영 키움증권 연구원은 "오늘 국내 증시에서도 일차적으로 미국 고용 서프라이즈에 따른 금리 상승 및 달러 강세와 알파벳, MS 등의 수익성 우려 지속 등이 부담 요인이 될 수 있다"면서도 "마이크론의 주가 폭등 소식이 삼성전자 , SK하이닉스 에게는 고유의 호재로 작용할 수 있다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
