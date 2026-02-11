본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

스포츠

김길리 덮친 스토더드, SNS로 사과…"의도하지 않았다"

노우래기자

입력2026.02.11 20:57

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

쇼트트랙 혼성 2000ｍ 계주 준결승전 사고
주행 도중 넘어져 한국 김길리와 정면충돌
"공개로 사과하고 싶다. 조금만 지켜봐 달라"

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 경기에서 김길리(성남시청)와 충돌한 미국 국가대표 커린 스토더드가 사과했다.


스토더드는 11일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 통해 "어제 경기력에 관해 팀 동료들에게 공개적으로 사과하고 싶다"며 "나로 인해 영향을 받았을 다른(팀) 선수들에게도 사과한다"고 밝혔다. 그는 "어제 일은 의도치 않은 것이다. 나 역시 좋은 성적을 내고 싶었지만, 몸 상태에 문제가 있었던 것 같다"며 "훈련을 통해 원인을 찾고, 예전의 모습으로 돌아오겠다"고 말했다.

미국의 커린 스토더드가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 혼성계주 2000m 준결승에서 레이스 도중 넘어지며 한국의 김길리와 충돌하고 있다. 밀라노=연합뉴스

미국의 커린 스토더드가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 혼성계주 2000m 준결승에서 레이스 도중 넘어지며 한국의 김길리와 충돌하고 있다. 밀라노=연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

스토더드는 전날 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 혼성 2000ｍ 계주 준결승 2조 경기에서 주행 도중 미끄러지며 넘어졌다. 뒤따르던 한국 대표팀 김길리는 피할 틈도 없이 스토더드와 정면충돌해 고꾸라졌다. 한국은 결국 조 3위에 그쳐 상위 2개 팀이 오르는 결승 진출에 실패했다.

이후 일부 팬들은 스토더드의 인스타그램 계정을 찾아 비난성 댓글을 남겼고, 스토더드는 댓글 창을 닫았다. 하루가 지난 뒤 스토더드는 인스타그램 계정을 통해 미국 대표팀 동료들에게 미안한 마음을 전하면서 김길리에게도 사과 메시지를 보냈다. 스토더드는 "당분간 소셜미디어를 쉬겠다"며 "어제 경기와 관련해 여러 말들이 나오고 있지만, 그런 이야기를 머릿속에 담아두지 않겠다"고 말했다.


스토더드는 유독 올림픽마다 불운을 겪고 있다. 2022 베이징 대회에서 코뼈가 부러지는 중상을 입어 불면증에 시달리며 은퇴를 고려하기도 했다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수에 세계 '초비상' "전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

기쁨조 되려고?…"한쪽 찢고 한쪽 묶어" 탈북女가 폭로한 北 성형시술 실체

"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다

로보락 비켜!…삼성 '비스포크 AI 스팀' 출격

'200억' 전액 현금으로 샀다…블랙핑크 제니, 용산 건물주 등극

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨

'대전 명물' 꿈돌이, 갓·족두리 썼네

새로운 이슈 보기