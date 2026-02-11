[포토] '폴스타3-폴스타5'와 함께하는 배우 김우빈

폴스타 앰배서더 배우 김우빈이 11일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 '2026 폴스타 미디어 데이 (Polestar Media Day)'에서 폴스타 3(Polestar 3), 폴스타 5(Polestar 5)와 포즈를 취하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>