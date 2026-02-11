KT, AI 기반 무선 송수신 기술 개발…"6G 표준화 주도"

퀄컴·로데슈바르즈와 협력

다운링크 속도 50% 향상

KT는 글로벌 무선통신 분야 선도 기업 퀄컴, 독일 통신장비업체 로데슈바르즈와 손잡고 인공지능(AI) 기반 차세대 무선 송수신 기술 시연에 성공했다고 11일 밝혔다.

인공지능(AI) 기반 차세대 무선 송수신 기술 시연 모습. KT 제공

이 기술은 국제 표준화 기구인 '3GPP 릴리즈 20'에서 추진 중인 AI 기반 채널 상태 정보(CSI) 압축 기술이다. AI가 기지국과 단말 간 무선환경을 학습해 단말에서 기지국으로 전달되는 채널 상태 정보의 정확도를 획기적으로 개선, 기지국에서 향상된 다운링크 속도를 지원한다.

KT와 퀄컴은 이번 시연을 위해 AI 기능이 내장된 퀄컴의 차세대 스냅드래곤 모바일 플랫폼과 로데슈바르즈 AI 기지국 시스템(CMX500 OBT)을 연동한 시험 환경을 구축했다.

여기에 자사 5G 네트워크 운용 경험과 기지국 설정 정보를 활용해 실제 통신 환경에 최적화된 AI 모델로 기술 완성도를 높였다고 KT는 설명했다. 시연 결과 무선 채널 상태 정보 정확도가 향상됐고, 다운링크 성능이 약 50% 개선됐다.

KT는 이번 시연이 AI의 실질적인 무선 성능 개선 가능성을 보여준 사례라고 평가했다. 특히 3GPP 표준 기반의 지능형 기지국(AI-RAN) 기술 효과를 상용 네트워크 환경에서 입증했다고 강조했다.

KT는 이번 시연을 계기로 글로벌 빅테크들과 6G 표준화를 주도하기 위한 협력을 강화한다는 계획이다. AI 기반 자율 운용 네트워크로의 진화도 준비 중이다. AI 기반의 통신국사 최적 온도 관리 솔루션인 'AI TEMS'와 기지국과 서버 전력 절감 솔루션 '에스키모(ESKIMO)' 등을 개발해 활용 중이다.

김상표 퀄컴코리아 사장은 "6G는 향후 확장된 지능형 엣지 AI(AI로 네트워크 자원을 제어하는 방식)를 위한 혁신 플랫폼이 될 것"이라며 "KT와 협업은 이를 구현하는 데 중요한 발걸음으로, 차세대 통신 기술 발전 가속화가 기대된다"고 전했다.

안드레아스 파울리 로데슈바르즈 최고기술책임자(CTO)는 "세계 통신 시장을 주도하는 한국에서 KT와 함께 6G AI 네트워크의 미래를 위해 협력하게 된 것을 기쁘게 생각한다"며 "이번 시연에서 AI-RAN과 단말 솔루션을 통해 성능 향상을 확인한 것은 미래 통신 기술의 중요한 이정표가 될 것"이라고 했다.

이종식 KT 미래네트워크연구소장 전무는 "6G는 단순한 속도 향상이 아닌 AI와 무선통신이 결합한 지능형 네트워크로의 진화를 의미한다"며 "글로벌 빅테크인 퀄컴, 로데슈바르즈와의 협업을 계기로 KT는 무선 AI 기술을 지속 확보해 나가겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



