'100조 투자' 쏟자 법인세 면제로 화답…인도에 빅테크 몰리는 이유

구글·MS·아마존 등 대규모 장기투자 계획

인도, 2047년까지 데이터센터 기업 법인세 면제

AI 기업들 초저가 요금제로 9.5억 이용자 공략

100조원에 가까운 글로벌 인공지능(AI) 투자 자금이 인도로 향하고 있다. 구글, 마이크로소프트(MS), 아마존 등 글로벌 빅테크가 잇따라 대규모 자본 투입 계획을 내놓으면서, 인도가 글로벌 AI 인프라 경쟁의 핵심 거점으로 급부상하고 있다. 빅테크의 공격적 투자와 인도 정부의 파격적인 유인책이 맞물리며, 인도가 단순한 신흥 시장을 넘어 차세대 AI 허브로 존재감을 키우는 모습이다.

11일 주요 외신 및 AI 업계에 따르면 최근 아마존은 2030년까지 350억달러(약 51조원)를 인도의 물류, 디지털 인프라 부문에 투자해 일자리 100만개를 만들겠다고 발표했다. 앞서 MS가 클라우드 인프라 구축과 기술 교육에 175억달러(약 26조원)를 투자하겠다고 발표했고, 구글도 지난해 말 약 150억달러(약 22조원)를 들여 인도 남부 지역에 AI 데이터센터와 클라우드 인프라를 확장하겠다고 선언했다. 빅테크 3곳에서 나온 100조원에 가까운 자금이 인도로 향하고 있는 셈이다.

빅테크의 인도 내 행보는 하드웨어 인프라 확장에 그치지 않는다. 구글은 내년까지 인도 뱅갈루루에 약 2만명을 수용할 수 있는 대규모 오피스를 마련해 인력과 연구개발(R&D) 조직을 확대할 계획이다. MS는 2030년까지 인도에서 2000만 명을 대상으로 AI 역량 교육을 실시하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 인도를 AI 개발과 운영의 핵심 거점으로 끌어올리려는 움직임으로 해석된다.

이런 흐름에 인도 정부도 파격적인 조건으로 화답하고 있다. 인도는 이달 1일(현지시간) 자국 내 데이터센터를 활용해 서비스를 제공하는 해외 기업에 대해 최대 20년간 법인세를 면제하는 방안을 제시하며, 글로벌 기업 유치에 적극 나서고 있다. 막대한 전력과 부지를 필요로 하는 AI 데이터센터 산업 특성을 감안해, 장기적인 세제 혜택으로 투자 리스크를 낮추겠다는 전략이다.

인도의 인터넷 사용 인구를 흡수하려는 AI 기업들의 움직임도 빨라지고 있다. 오픈AI는 인도에서 월 399루피(약 6430원)의 초저가 구독 상품을 선보이며 이용자 확대에 나섰고, 구글은 현지 통신사와 손잡고 1년 6개월간 제미나이 서비스 무료제공에 나서기도 했다. 먼저 이용자를 확보한 뒤, 장기적으로 수익화를 노리는 전략이다.

배경에는 인도의 압도적인 시장 규모가 있다. 인도 인터넷·모바일 협회 조사에 따르면 인도는 약 9억5000만명의 인터넷 이용자를 보유한 세계 최대 온라인 시장 중 하나다. 여기에 다국어 데이터와 풍부한 소프트웨어 개발자 인재 풀은 AI 모델 학습과 서비스 확장에 매력적인 조건으로 꼽힌다. 글로벌 AI 기업 입장에서는 놓치기 어려운 시장인 셈이다.

다만 수익화까지의 길은 녹록지 않다는 지적도 나온다. 강반디 대외경제정책연구원(KIEP) 인도남아시아팀 전문연구원은 "인도는 정부 차원의 'AI 미션' 사업 등을 통해 단기간 AI 활동성이 높아졌지만, 산업 생태계 성숙도와 사회적 수용 역량을 포함한 준비도 측면에서는 여전히 선도국과의 격차가 존재한다"며 "옥스포드 인사이트가 내놓은 '정부 AI 준비 지수'에서도 인도는 정책 의지에 비해 인프라와 시장 성숙도는 미흡한 것으로 나타났다"고 설명했다.

지난해 글로벌 회계법인 어니스트앤영(EY)과 인도산업연맹(CII)이 공동으로 200개 인도 기업을 대상으로 조사한 보고서에 따르면, 응답한 기업의 95% 이상이 IT 예산의 20% 미만만을 AI에 배정하고 있으며, 20%를 넘긴 기업은 4%에 불과했다. 인도 기업들의 IT 예산 가운데 AI가 차지하는 비중은 아직 낮은 수준으로, 본격적인 기업용 AI 매출 확대까지는 시간이 필요하다는 분석이다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>