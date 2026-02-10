본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

與김현정, 부동산감독원법 발의…"불법행위 '영장 없이' 조사"

전영주기자

입력2026.02.10 15:33

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부동산 불법행위 감독 컨트롤타워
다운계약·편법증여 이상거래 10%

김현정 더불어민주당 의원이 부동산 시장 불법행위를 총괄 감시·감독하는 '부동산감독원 설치 및 운영에 관한 법률안'을 10일 발의했다.


법안은 국무총리실 내 독립기구인 부동산감독원을 설치해 부처 간 칸막이를 허무는 것이 핵심이다. 지금까지는 국토교통부를 비롯해 법무부·행정안전부·금융위원회·재정경제부·경찰청·국세청·개인정보보호위원회 등 8개 부처가 부동산 시장 불법행위를 단편적으로 단속했다. 앞으로는 컨트롤타워인 부동산감독원에서 개별 부처가 처리하기 어려운 사각지대까지 추적한다는 방침이다.

김 의원은 이날 국회 소통관에서 열린 기자회견에서 "실제 1년에 부동산 계약이 70만건인데 10% 이상인 8만6000건이 이상거래"라면서 "국토부가 다운계약과 편법증여, 법인자금 유용 등 이상거래를 추출한 뒤 관련 부처에 혐의를 통지해도 피드백이 없다는 한계가 있었다"고 했다.


국회 정무위원회 여당 간사인 강준현 더불어민주당 의원과 김현정 의원 등 민주당 정무위원들이 10일 국회 소통관에서 부동산감독원법 발의 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

국회 정무위원회 여당 간사인 강준현 더불어민주당 의원과 김현정 의원 등 민주당 정무위원들이 10일 국회 소통관에서 부동산감독원법 발의 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

부동산감독원은 행정조사 단계에서 금융거래 및 신용정보 등을 영장 없이 요구할 수 있도록 해 자금 추적 실효성을 높였다. 부동산감독원 직원에게 수사와 단속을 할 수 있는 사법경찰권도 부여했다. 다만 조사에서 수사로 전환할 땐 영장을 발부받아야 한다.


김 의원은 "개인정보를 요구할 수 있는 권한은 금융실명법에 근거해 금융위와 금융감독원, 예금보호공사에도 있다"면서 "정보 요청 전에 부동산감독협의회의 사전심의를 의무화하고 최소한도의 자료를 요구하며 활용한 정보는 1년 후 즉시 파기하도록 규정했다"고 했다.

부동산감독협의회는 부동산감독원과 8개 부처 사이를 조정하는 기구다. 협의회는 1급 공무원인 부동산감독원장과 8개 부처 고위공무원, 국무조정실장이 위촉하는 5명의 전문가 등 15인 이내로 구성한다. 협의회장은 국무조정실 2차장이 맡기로 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ] '나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

40년 헌신의 대가가 1억? 초등교장 퇴직수당 두고 누리꾼 '시끌'

무슨 의미일까…주사이모, SNS에 '전'·'무' 사진 올렸다가 '빛삭'

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

새로운 이슈 보기