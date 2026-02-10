본문 바로가기
SK증권, 퀀트 기반 투자 서비스 '오늘의 국내 종목' 고도화

조슬기나기자

입력2026.02.10 13:06

SK증권은 대표 투자 지원 서비스 '오늘의 국내 종목'의 대대적인 기능 개선 및 알고리즘 고도화에 나선다고 10일 밝혔다.


'오늘의 국내 종목'은 SK증권이 자체 개발한 300여 개의 퀀트 투자 모델을 활용해 매일 최적의 매수 시점과 종목을 안내하는 서비스다. 출시 이후 투자자들로부터 꾸준한 호응을 얻어온 만큼, 이번 고도화 프로젝트를 통해 고객 편의성을 대폭 강화한다는 방침이다.

이번 고도화의 핵심은 사용자 경험(UI/UX) 혁신과 데이터 투명성 확보다. 주요 업데이트 내용은 과거 투자 성과를 직접 확인하고 신뢰도를 높일 수 있는 '성과 리포트 도입', 각 퀀트 기법에 대한 심도 있는 설명을 제공하는 '투자 기법 상세 페이지', 적기 투자를 돕는 'Push 기능' 도입, 단기·중기·장기 등 투자 성향에 맞춘 '기간별 퀀트 모델 라인업 확대', 수익성 허들을 높이고 매일 리밸런싱을 수행해 모델의 정밀도 및 적시성을 극대화하기 위한 '알고리즘 고도화' 등이다.


SK증권 관계자는 "빅데이터와 퀀트 기법을 결합해 고객들이 더욱 합리적이고 차별화된 투자 결정을 내릴 수 있도록 서비스를 지속적으로 확대할 계획"이라고 전했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

