전세계인 지켜보는 올림픽…우크라 선수 헬멧에 담긴 특별한 얼굴들

우크라이나 스켈레톤 선수 헤라스케비치

전쟁으로 숨진 동포 얼굴 새긴 헬멧 훈련 중 착용

IOC, 우크라이나 측과 사안 협의 중

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽이 한창인 가운데, 우크라이나 출신의 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치가 훈련 중 전쟁에서 숨진 동포들이 새겨진 헬멧을 착용했다.

연합뉴스에 따르면 헤라스케비치는 9일(현지시간) 이탈리아 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 연습 주행을 마친 뒤 로이터 통신과의 인터뷰에서 "헬멧에 그려진 사람들의 일부는 제 친구들이었다"고 밝혔다. 헬멧에는 10대 역도 선수인 알리나 페레후도바, 권투선수 파블로 이셴코, 아이스하키 선수 올렉시이 로기노프, 배우이자 운동선수인 이반 코노넨코, 다이빙 선수이자 코치인 미키타 코주벤코, 사격 선수 올렉시이 하바로프, 무용수 다리아 쿠르델 등의 얼굴이 새겨진 것으로 알려졌다.

베이징 때도 '우크라이나 전쟁 반대' 목소리 내

지난 2018년 평창에서 올림픽 무대를 처음 밟은 헤라스케비치는 2022년 베이징에 이어 이번에 세 번째 올림픽에 출전했다. 그는 베이징 올림픽 때도 '우크라이나 전쟁을 반대한다'라고 적힌 문구를 들어 보인 바 있다.

헤라스케비치는 "경기장 안에서 정치적 시위를 금지하는 올림픽 규정을 준수하면서 이번 대회 올림픽 기간에 우크라이나가 처한 비극적인 상황을 계속 알리겠다"는 의지를 밝혀 온 것으로 알려졌다. 훈련 때 착용한 헬멧에 대해서는 "올림픽을 통해 전쟁에 대한 관심을 지속시키겠다는 약속을 지킨 것"이라고 설명했다.

국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장 제50조 2항에 따르면 어떠한 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전도 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 지역에서 허용되지 않는다. 헤라스케비치는 "IOC가 헬멧 문제로 우크라이나올림픽위원회에 연락해 현재 관련 사안을 협의 중"이라고 답했다. IOC와 우크라이나올림픽위원회는 아직 입장을 내놓지 않았다.

美 스키 선수 "미국 대표하는 일에 복잡한 감정"

이번 올림픽에서 정치적 목소리를 낸 선수들은 또 있다. 앞서 미국 피겨 스케이팅 선수인 앰버 글렌은 대표팀 점퍼 위에 성 소수자 핀을 달고 나왔다. 양성애자인 글렌은 피겨 스케이팅계에서 성 소수자들의 아이콘으로 꼽힌다. 그는 경기장 안팎에서 적극적으로 자신의 목소리를 내왔고, 글렌이 출전한 대회에는 무지개색 깃발을 든 팬들이 함께한다.

다만 올림픽을 앞두고 미국 도널드 트럼프 행정부의 성 소수자 정책에 비판적인 입장을 밝힌 뒤 사회관계망서비스(SNS)에서도 협박성 메시지와 욕설·조롱이 잇따랐고, 결국 글렌은 계정을 폐쇄한 것으로 알려졌다.

또 미국 프리스타일 스키 하프파이프 선수인 헌터 헤스는 지난 6일 기자회견에서 트럼프 정부를 가리켜 "지금 미국을 대표하는 것은 복잡한 감정을 불러일으킨다. 조금 어려운 것 같다"면서 "지금 일어나는 많은 일이 탐탁지 않다. 나뿐만 아니라 많은 사람이 그럴 것"이라고 말했다. 그는 "나는 국가보다는 고향의 가족과 친구들, 그리고 내가 미국에 대해 좋다고 믿는 가치를 대표하러 왔다"며 "성조기를 달았다고 해서 미국에서 벌어지는 모든 일을 대변하는 건 아니다"라고 말했다.

이에 대해 트럼프 대통령은 SNS에 글을 올려 "미국 올림픽 스키 선수 헌터 헤스는 완전한 패배자로, 현재 동계 올림픽에서 자신의 나라를 대표하지 않는다고 말했다"고 지적했다. 그러면서 "만약 그렇다면 그는 대표팀 선발에 도전하지 말았어야 했다. 그가 팀에 포함된 것은 몹시 유감"이라며 "이런 사람을 응원하기는 매우 어렵다"고 덧붙였다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



