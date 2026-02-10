유승은이 9일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선 1차 시기에서 환상적인 연기를 펼치고 있다. 리비뇨=연합뉴스
[속보]18세 여고생 스노보더 유승은, 설상 여자 첫 동메달
2026년 02월 10일(화)
유승은이 9일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선 1차 시기에서 환상적인 연기를 펼치고 있다. 리비뇨=연합뉴스
