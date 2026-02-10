李, 양도세 중과 '등록임대'로 전선 확대…구축 '공급 확대' 시사

李대통령, 연일 부동산 강경 발언…체감 성과에 총력

등록임대주택도 의무 기간 끝나면 양도세 중과

수십만호 공급효과도 기대

다주택자 압박에도 지지율은 견고

이재명 대통령이 다주택자를 겨냥한 강경 발언을 연일 이어가고 있는 것은 부동산 시장 안정이라는 목표를 세우고 '1·29 주택 공급대책'까지 4차례 부동산 정책을 내놓은 만큼, 체감 가능한 성과가 필요하다는 판단에서다.

이 대통령은 한시 규정이었던 다주택자 양도세 중과 유예(5월 9일 종료)를 연장하지 않겠다는 점을 여러 차례 강조한 데 이어 등록임대주택에 대해서도 양도세 혜택을 줄이는 방안을 제시하면서, 기존 주택시장에서 공급 효과를 거둘 수 있는 정책도 과감하게 시행하겠다는 의지를 드러냈다. 현행 등록 임대주택은 가격과 의무임대기간 등을 충족하면 다주택자 양도세 중과 대상에서 제외된다.

이 대통령은 9일 엑스(X)에 "서울 시내 등록 임대주택 약 30만호(아파트 약 5만호)가 각종 세제 감면과 '다주택 양도세 중과 배제' 혜택을 받는다"면서 의무임대기간이 끝난 뒤에도 양도세 중과 배제 혜택이 잔존하는 구조를 "공평성 관점에서 재점검할 필요가 있다"고 밝혔다. 그러면서 즉시 폐지보다는 일정 기간 유예를 두거나 단계적으로 축소하는 방식 등 완충 방안도 함께 거론했다.

임대주택을 겨냥한 발언은 8일부터 나왔다. 이 대통령은 X에 "임대용 주택을 건축했다면 몰라도 임대사업자 등록만 하면 집을 얼마든지 사 모을 수 있는 구조가 이상하다"는 취지로 언급하며, 건설임대가 아닌 매입임대(기존 주택을 매입해 임대로 운용) 방식에 세제·제도 인센티브가 결합될 경우 시장에서 '매집' 유인으로 작동할 수 있다는 문제의식을 드러냈다.

이 대통령의 메시지는 '매입임대를 계속 허용할지 의견을 묻는다'는 문구로 여론 수렴 형식을 취했지만, 제도 개편 가능성을 공개적으로 띄운 셈이라는 평가가 나온다. '매입임대'는 새로 짓는 건설임대와 달리 기존 주택을 사들여 임대로 돌리는 방식이다. 임대 물량은 늘 수 있지만, 주택 총량을 늘리는 '순증 공급'과는 결이 달라, 세제 인센티브가 결합할 경우 시장에서는 '매수 경쟁'과 '매물 잠김'을 키울 수 있다. 이 대통령이 "건설임대가 아니라 매입임대"를 콕 집어 언급한 것도 이 차이를 부각하려는 의도로 해석된다.

이런 이 대통령의 행보는 '기존 주택시장 내 매물 출회'에 방점이 찍혀 있다. 1·29 공급대책이 도심 유휴·저활용 부지 활용, 공공주택지구 지정 등으로 공급 속도를 끌어올리는 데 초점을 맞췄다면, 세제와 임대제도 정비는 다주택 보유의 제도적 '예외'와 '혜택'을 줄여 매물 출회를 유도하는 방향에 가깝다. 신규 주택 공급 확대책과 함께 당장 거래 가능한 물량이 늘어나는 '기존 시장 내 공급 효과'를 병행하겠다는 뜻으로 풀이된다.

'등록임대주택'은 집주인이 임대주택으로 등록하고 의무임대기간(8~10년)과 임대료 인상률 제한(연 5%)을 지키는 대신, 취득·보유·양도 단계에서 각종 세제 혜택을 받도록 설계된 제도다. 이 대통령이 문제 삼은 지점은 의무임대기간이 끝난 뒤에도 일부 물량에서 '다주택 양도세 중과 배제'가 장기간 유지되는 구조다. 임대 의무를 이행한 보상은 임대 기간 중 감면과 종료 후 일정 기간의 처분 기회로 충분하고, 그 이후엔 일반 과세로 돌아가는 게 형평에 맞다는 논리다.

부동산 안정화 목표 달성을 위한 이 대통령의 지칠 줄 모르는 강경 발언은 과거와 달리 부동산 이슈가 지지율에 부정적인 영향을 미치지 않기 때문으로 보인다. 실제 지난주에 있었던 여론조사에서 긍정평가를 내린 응답자 중 '부동산 정책'을 이유로 선택한 비율이 큰 폭으로 상승했다. 부동산 정책을 부정평가 요인으로 꼽은 비율과 유사한 수준에 이르렀다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



