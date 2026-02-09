▲박명록씨 별세, 박철우(서울중앙지검장)씨 부친상 = 9일, 광주광역시 VIP 장례타운 VVIP 301호(조문은 10일 오전부터 가능), 발인 12일 오전 8시
허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고] 박철우(서울중앙지검장)씨 부친상
2026년 02월 09일(월)
▲박명록씨 별세, 박철우(서울중앙지검장)씨 부친상 = 9일, 광주광역시 VIP 장례타운 VVIP 301호(조문은 10일 오전부터 가능), 발인 12일 오전 8시
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도 노로바이러스 비상
"소방관에 선의로 건넨 커피 50잔, 민원으로 돌아왔다"
MBC, 기상캐스터 전원과 계약 종료…기상전문가 채용
"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망
"너무 예쁘다" "해설도 잘한다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아'
"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다
"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'
"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원
금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"
엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수