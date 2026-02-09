가평 軍헬기 추락사고…장병 2명 사망 (종합)

軍, 녹음장치 회수·원인조사

민간피해 아직 없는듯

사고헬기, 91년 도입·누적비행 4500여시간

9일 경기도 가평군 일대에서 훈련 중이던 육군 헬기가 추락해 조종사와 부조종사 등 2명이 숨졌다.

육군에 따르면 이날 가평군 조종면 현리 주둔지에서 오전 9시 45분부터 비상절차훈련 중이던 항공부대 소속 코브라 헬기(AH-1S)가 주둔지로부터 800여미터 떨어진 하천에 오전 11시 4분 추락했다. 비상절차훈련이란 엔진을 끄지 않고 여러 비정상 상태와 유사한 상황에서 비상착륙하는 정례 비행훈련이다.

군관계자에 사고 당시 헬기는 무장상태가 아니었으며, 사고로 인한 폭발 및 화재, 민간피해는 없는 것으로 현재 확인됐다. 비상절차훈련 중 어느 단계에서 사고가 났는지도 아직 수사 중에 있다.

탑승자는 준위계급의 50대 주조종사와 30대 부조종사로 사고 후 각각 민간병원으로 이송됐지만 최종 사망 판정 받은 것으로 전해졌다.

육군은 사고 이후 동일 기종 헬기에 대한 운항을 중지했으며 육군본부 참모차장대리(군수참모부장)를 주관으로 사고대책본부를 구성해 사고 원인 등을 확인하고 있다고 밝혔다. 아울러 군은 항공사령관 대리를 위원장으로 하는 중앙사고조사위원회도 꾸렸다.

사고조사위는 항공기 내 장착된 녹음·녹화 장비 등을 확인해 사고 원인을 파악할 계획이다. 군 관계자는 "해당 기종에 음성과 녹음 장치 있어 회수되면 사고 원인 조사에 도움 될 것이라 본다"고 설명했다. 다만 사고 당시 교신 내용은 아직 확인되지 않고 있는 것으로 전해진다.

코브라 헬기 중 사고 기종인 AH-1S는 1988년 최초 국내 도입됐으며 노후 헬기를 대체하는 소형무장헬기(LAH)의 전력화가 마무리되는 2031년을 목표로 2028년부터 순차적으로 퇴역시킬 예정이었다. 이와 별개로 추락한 헬기는 1991년 도입됐고 누적비행시간은 4500여 시간이던 것으로 알려졌다.

앞서 2018년 8월 경기도 용인비행장에서 코브라 헬기가 이륙 직전 불시착한 사고 등 해당 헬기 모델의 사고가 종종 있었지만 인명사고는 없던 것으로 알려졌다.

한편, 같은날 사우디아라비아를 방문 중인 안규백 국방부 장관은 사고와 관련해 현지에서 보고받고 신속하고 철저한 수습 및 후속 조치에 만전을 기할 것을 육군에 지시했다.





