'AI 홈페이지 주소' 1000억원에 덜컥 산 코인 부자…왜?

크리스 마르잘렉 크립토닷컴 CEO

"AI는 거대한 기술 물결…좋은 투자"

'인공지능(AI)' 단어가 들어간 홈페이지 도메인이 약 1000억원에 매각됐다. 도메인 판매가 중 역대 최고가에 이른다. 구매자는 가상화폐 거래소 크립토닷컴의 창업자로, 그는 해당 홈페이지 주소를 활용해 새로운 서비스를 준비하고 있다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 지난 6일(현지시간) 크리스 마르잘렉 크립토닷컴 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)가 '에이아이닷컴' 도메인을 지난해 4월 7000만달러(당시 약 960억원)에 인수한 바 있다고 보도했다.

마르잘렉 CEO 또한 이날 자신의 엑스(X) 계정을 통해 "지난해 4월 에이아이닷컴 도메인을 구매했었다. 이후 우리는 점진적으로 개발팀을 만들어 왔다"고 밝혔다.

이번 거래는 인터넷 홈페이지 도메인 경매 중 최고가다. 지금까지 공개된 최고가 도메인은 2019년 약 3000만달러(당시 약 350억원)에 거래된 '보이스닷컴'이었다.

에이아이닷컴 도메인을 인수한 크리스 마르잘렉 크립토닷컴 최고경영자(CEO). 엑스 캡처 AD 원본보기 아이콘

마르잘렉 CEO는 소유권을 취득한 에이아이닷컴을 통해 새로운 서비스를 추진할 방침이다. FT에 따르면 그는 이번 미국 프로 미식축구 결승전인 '슈퍼볼'에서 공개한다. 이 웹사이트는 메시지 전송, 애플리케이션(앱) 사용, 주식 거래 등을 대신 수행하는 개인용 AI 비서 플랫폼으로 재단된다.

마르잘렉 CEO는 FT에 "10~20년의 장기적 관점에서 보면 AI는 우리 세대 가장 거대한 기술의 물결이 될 것"이라며 "좋은 투자라고 판단했다"고 설명했다. 마르잘렉 CEO는 지난 1년간 AI 사업을 구상해 왔다.

AI 투자 열풍이 불면서 AI 단어가 들어간 홈페이지 도메인의 가치도 급등하고 있다. 앞서 '.ai' 도메인을 국가 공식 도메인으로 사용하고 있던 카리브해 섬나라 앵귈라는 도메인 판매 수익 만으로 2024년 3900만달러(약 571억원)의 수입을 올리기도 했다. 당시 글로벌 인터넷 기업이 '.ai' 도메인을 취득하기 위해 앵귈라에 홈페이지를 개설하면서다.

한편 마르잘렉 CEO는 2018년에도 크립토닷컴 도메인을 1200만달러(당시 약 130억원)에 인수한 바 있다. 이후 크립토닷컴은 공격적인 마케팅, 브랜드 전략으로 1억5000만명 넘는 고객을 확보했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>