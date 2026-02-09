韓-사우디 국방장관 회담…연구개발협력 MOU

안규백, 국방·방산협력 제안

칼리드 "미래지향적 전략동반자"

사우디아라비아를 방문한 안규백 국방부 장관은 8일(현지시간) 칼리드 빈 살만 알사우드 사우디 국방부 장관과 회담했다. 양국 국방연구소는 국방연구개발협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

국방부에 따르면 이번 MOU는 연구개발과 국방기술, 체계혁신 분야에서 양국 간 공동협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 양국 장관은 상호 이익을 위한 미래지향적 전략 파트너십의 기반을 마련했다고 평가했다.

안 장관은 대한민국이 '사우디 비전 2030'의 핵심 협력국임을 언급하며 상호호혜적인 국방·방산협력 발전을 제안했다. 이어 협력 강화를 위해 칼리드 장관의 연내 방한을 요청했다.

이에 칼리드 장관은 안 장관의 방문에 사의를 표하며 "사우디와 한국은 미래지향적 전략동반자 관계"라고 했다. 한국의 우수한 기술력과 경험이 사우디 국방역량을 강화하는 데 기여하기를 기대한다고 화답했다.

한편 안 장관은 사우디 측 공식 초청으로 리야드에서 개최된 제3회 사우디 세계방산전시회(WDS)를 방문해 한국 방산업체 전시관을 참관했다. WDS는 오는 12일까지 리야드에서 진행한다. 올해는 80개국, 700여개 업체가 참가해 역대 최대 규모 중 하나로 치러진다.





