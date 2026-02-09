하이엔드 시니어 레지던스 '소요한남 by 파르나스', 3월부터 입주자 모집

파르나스호텔 서비스 역량 집약

3월5일부터 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스서 프라이빗 투어

파르나스호텔이 운영사로 참여하는 하이엔드 시니어 레지던스 '소요한남 by 파르나스'가 다음 달부터 입주자 모집을 시작한다고 9일 밝혔다.

'소요한남 by 파르나스'는 서울 용산구 한남동 일대에 대지면적 6673㎡, 3개동, 총 111세대 규모로 조성되는 초고액자산가들을 대상으로 한 국내 첫 하이엔드 시니어 레지던스다. 파르나스호텔이 운영사로 선정되면서 일상 속에서 5성급 호텔에 준하는 호스피탈리티 서비스를 누릴 수 있다는 점이 경쟁력이다.

24시간 리빙 컨시어지를 중심으로 프론트 데스크, 보안, 발렛, 이동 지원, 차량 관리 서비스 등이 제공되며 전문적인 하우스키핑, 청소, 세탁, 택배 수령 및 배송 등 체계적인 주거 서비스가 도입된다. 또한 파인 다이닝 수준의 다이닝 서비스를 통해 마스터 셰프가 직접 준비하는 식사는 물론, 인룸 다이닝 주문, 메뉴 예약, 식이 관리까지 개인 맞춤형 식음 관리 체계가 제공될 예정이다.

웰니스 영역에서도 호텔 운영 노하우가 적용된다. 웰니스 컨시어지를 중심으로 신체 상태와 개인 라이프스타일을 고려한 맞춤형 관리가 이뤄지며, 피트니스 및 프로그램 예약, 골프 레슨, 문화 프로그램 등 일상 속 건강과 여가를 아우르는 서비스가 운영된다. 파르나스호텔은 표준 운영 절차(SOP)와 서비스 스탠다드를 '소요한남 by 파르나스' 전 영역에 적용해, 시니어 주거 환경에 최적화된 웰니스 관리 체계를 구축할 계획이다.

파르나스호텔은 3월3일부터 5월3일까지 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 사전 예약 고객들을 대상으로 한 프라이빗 투어 프로그램을 진행할 예정이다. 투어는 '메트로폴리탄 피트니스 클럽' 투어와 스위트 룸에서의 인룸 다이닝 체험, 그리고 '소요한남 by 파르나스' 소개 세션 및 1:1 상담 순서로 진행된다. 투어 프로그램 참여 시, 당일 호텔의 발렛 서비스 혜택도 제공된다.

파르나스호텔 관계자는 "'소요한남 by 파르나스'는 파르나스호텔의 고도화된 호스피탈리티 역량이 접목된 하이엔드 시니어 레지던스로서 국내 실버 산업에 새로운 획을 그을 역사적인 프로젝트다"며 "3월부터 시작되는 프라이빗 투어 프로그램 통해 '소요한남 by 파르나스'에서 경험할 수 있는 새로운 프리미엄 라이프스타일을 미리 만나보길 바란다"고 말했다.





