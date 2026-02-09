본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

日 자민당 "중의원 단독 과반 확보"…감세·군사비 확대 탄력

황윤주기자

입력2026.02.09 02:12

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총선 개표 초반 압승 확정
자민당 '1강 체제' 다시 구축

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

일본 여당 자민당이 8일 치러진 중의원 선거(총선)에서 개표 초반 과반 의석(233석)을 확보하며 압승을 확정지었다. 다카이치 사나에 총리의 감세 정책과 군사비 지출 확대가 탄력을 받을 전망이다.


NHK의 선거 개표 결과 방송에 따르면 이날 밤 9시 55분 기준 자민당은 239석을 확보했다. 자민당의 현 의석 수는 198석이다.

앞서 자민당은 2012년 12월 총선에서 전체 480석 중 294석을 얻으며 2009년 민주당에 내준 정권을 되찾았다. 이후 2021년까지 추가로 세 차례 총선을 치르는 동안 과반 의석 독주 체제를 구축했다.


자민당은 기시다 후미오 총리 시절이던 2021년 총선에서 465석 가운데 261석을 얻었고, 아베 신조 정권이던 2017년 선거에서도 465석 중 284석을 휩쓸었다.


2017년 당시 자민당은 지금은 결별한 옛 연립 여당 공명당과 함께 313석을 차지해 중의원에서 압도적 우위를 점하기도 했다. 하지만 2024년 총선에서 참패하면서 과반 의석 구도를 지키지 못했다. 자민당은 이번 총선 압승을 토대로 '1강 체제'를 다시 구축하게 됐다.

연정 파트너인 일본유신회는 33석을 확보했다. 이에 따라 여당인 자민·유신회의 전체 의석은 현재 272석으로, '절대 안정 의석'(261석)을 이미 넘어섰다. 절대 안정 다수 의석을 확보하면 중의원 내 17개 상임위원회 위원장을 독점하면서 각 상임위에서 과반수도 채울 수 있다.


현재 개표가 진행 중인 가운데 주요 언론사의 출구 조사에서는 여당 의석이 전체 중의원 의석(465석)의 3분의 2인 310석 이상을 넘볼 가능성이 있는 것으로 예측됐다.


여당이 중의원에서 310석 이상 의석을 보유하면 현재 여소야대인 참의원에서 부결된 법안도 재의결을 통해 가결할 수 있어 정책 추진을 독주할 수 있는 구도가 마련된다. 또 310석은 중의원에서 개헌안을 발의할 수도 있는 의석수다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"탕후루는 두달은 갔는데…" '난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"저렇게 아파트 많은데, 내 집은 없고 빚은 많아요"…'무주택' 2030 역대 최다

"부담 없이 즐긴다" 1인 가구 늘자 미니 홀케이크 뜬다

'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI

신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심

"꺼진줄 알았는데…" 문무대왕면 인근 산불 재발화, 현재 잔불 정리

새로운 이슈 보기