김영원 기자 forever@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]NHK 출구조사 "일본 총선, 자민당 단독 과반 확실"
2026년 02월 08일(일)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
탕후루는 두 달은 갔는데…'난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'
또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들]
"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태
"그냥 금 팔았을 뿐인데요" 계좌 막혔다…보이스피싱 공범 '날벼락'
"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌
"탕후루는 두달은 갔는데…" '난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'
"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌
"부담 없이 즐긴다" 1인 가구 늘자 미니 홀케이크 뜬다
'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI