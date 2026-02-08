2000살 향나무·세금내는 나무·이몽룡 나무 보러갈까?…경북문화관광공사, 노거수 테마여행 제안

경북문화관광공사(사장 김남일)는 매월 발행하는 '경북여행 MVTI' 2월 테마로 오랜 시간 한 자리를 지키며 마을과 사람의 시간을 함께 버텨온 경북의 노거수를 담은 '그 자리에 오래 서 있던 것들'을 선정했다.

이번 2월호는 계절과 주변 환경이 바뀌어도 묵묵히 그 자리를 지키는 나무를 통해 고향의 정서와 귀향(歸鄕)의 감성을 담아낸다. 오래된 나무는 마을 사람들의 삶을 묵묵히 지켜본 증인이자, 다시 고향을 찾는 이들을 맞이하는 상징적인 존재라는 점에 주목했다. 사람들은 떠나고 풍경은 달라져도 나무는 그 자리에 남아 마을 사람들의 삶을 기억하고, 다시 돌아온 이들을 조용히 맞이한다.

예천 석송령 AD 원본보기 아이콘

노거수는 수령이 오래되고 역사·문화적 가치가 있는 나무로, 경북 곳곳에서는 이 나무들이 마을 어귀, 서원과 사찰, 산책로와 해안 등 다양한 장소에서 지역 정체성을 드러내고 있다. 경북여행 MVTI 2월호에서는 노거수를 단순히 소개하는 데 그치지 않고, 나무에 얽힌 실제 이야기와 지역 주민들의 노력을 함께 담아 여행자들이 '이야기가 있는 나무'를 찾아가는 테마 여행을 제안한다.

상주 용포리 느티나무는 300년 넘는 세월 동안 마을을 지켜온 존재로, 그늘 아래 서기만 해도 오래된 보호와 안온함을 전한다. 봉화 물야면 계서당의 굽은 소나무는 이몽룡이 타고 놀았다는 전설이 전해 내려와 한 그루의 나무가 풍경과 이야기를 함께 남길 수 있음을 보여준다. 울릉도 도동의 석향은 우리나라 최고 수령의 2000살 향나무로, 섬의 역사와 사람들의 기억이 스민 울릉도의 상징적 존재다.

군위 사유원의 모과나무 네 그루는 '지켜냄'의 의미를 되새기게 하고, 포항 기청산식물원의 낙우송은 물가에 드러난 뿌리의 모습으로 묵묵한 시간의 깊이를 전한다. 의성 위중리 느티나무는 마을의 기원과 바람을 받아온 당산나무로 사람과 자연이 서로를 지탱해온 시간을 보여주며, 예천 감천면 석송령은 사람의 이름과 재산을 물려받은 특별한 나무로서 한 그루의 나무가 삶의 주체가 되어 이어온 이야기를 전한다.

숲과 나무를 따라가는 여행은 보는 즐거움을 넘어 먹는 즐거움으로도 이어진다. 고령의 도토리수제비는 숲의 열매로 끓여낸 소박하지만 든든한 한 그릇이며, 석송령이 보이는 예천의 카페에서는 나무를 바라보며 차 한 잔의 여유를 즐길 수 있다. 또한 겨울 별미인 경주의 시래기밥은 계절의 시간을 담아낸 따뜻한 한 끼를 전하고, 1983년 문을 연 안동의 노포에서는 보리밥과 11가지 반찬, 간고등어가 어우러진 오래된 손맛을 만날 수 있다.

울릉 도동 석향 원본보기 아이콘

김남일 사장은 "이번 2월 MVTI는 사람은 떠나도 그 자리를 오래 지켜 온 나무들을 통해 경북의 또 다른 매력을 보여주고자 했다"며, "오래된 나무 노거수를 찾아가는 여행이 고향의 정서와 쉼을 느끼는 계기가 되길 바란다."고 말했다.

'경북여행 MVTI'란 Monthly Visit Theme Item의 약자로, 경북의 다양한 자원을 동향 분석과 전략적 아이디어를 통해 창의적·감성적 콘텐츠로 재구성하여 매월 발행하는 프로젝트이다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>