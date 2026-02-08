본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

내일 산책할까 말까? 우리 동네 공기상태 미리 본다

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.08 10:48

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산시, '상세 대기질 예측지도' 서비스

3일간 동네별·시간대별 대기질 한눈에

부산전역 가로·세로 1㎞격자 색상 파악

우리 동네가 빨갛다고? 오늘은 산책 안할래.


지도에 표시된 정사각형 격자 속의 색깔을 보고 자신이 사는 동네의 공기 상태를 분간할 수 있는 대기질 예측 서비스가 부산에서 운영된다.

부산시 보건환경연구원은 시민 생활권의 대기질을 보다 직관적으로 파악할 수 있도록 '지역별 상세 대기질 예측지도 서비스'를 운영한다고 8일 알렸다.


그동안 부산의 대기환경 정보는 시내 32개 측정소 관측 자료를 중심으로 제공돼 왔다. 이 때문에 측정소와 거리가 있는 지역에서는 거주지 인근의 공기질을 정확히 파악하기 어렵다는 지적이 이어져 왔다.


연구원은 이런 한계를 보완하기 위해 부산 전역을 가로·세로 1㎞ 단위 격자로 세분화해 대기질을 분석하는 예측 방식을 적용했다. 측정소가 없는 지역까지 포함해 어느 동네든 공기 상태를 지도 형태로 확인할 수 있도록 했다.

내일 산책할까 말까? 우리 동네 공기상태 미리 본다
AD
원본보기 아이콘

대기질 정보는 복잡한 농도 수치 대신 통합대기환경지수(CAI)를 활용해 '좋음·보통·나쁨·매우 나쁨' 4단계로 표시된다. 색상 체계도 함께 적용해 한눈에 대기 상태를 확인할 수 있도록 했다.

이번 서비스는 동네별 맞춤형 정보 제공에 초점을 맞췄다. 아파트와 학교 등 생활권 주변의 대기질을 1㎢ 격자 단위로 확인할 수 있고 당일부터 모레까지 3일간 시간대별 대기질 예측 정보도 제공된다. 시민들은 이를 바탕으로 야외 활동이나 일상 계획에 활용할 수 있다.


지역별 상세 대기질 예측지도는 보건환경연구원 정보공개시스템을 통해 이용할 수 있다. 연구원은 향후 서비스 기능을 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.


이용주 보건환경연구원장은 "기존 관측 자료와 예측 기술을 활용해 자체적으로 개발한 서비스"라며 "시민이 일상에서 체감할 수 있는 대기질 정보를 제공해 건강 관리와 생활 계획에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"탕후루는 두달은 갔는데…" '난리법석' 두쫀쿠 인기 2주만에 '시들'

'92세 후보', '호스트 표심'…알수록 재밌는 선거TMI

직장인 연애, 대화 중요하다더니…'조건' 봤다

이스라엘 봅슬레이 대표팀 숙소 털렸다

日에는 2월 통김밥 먹는 풍습이 있다…에호마키 이야기

신라면 믿고 GO?…농심家 셋째 父子의 엇갈린 투심

신차 구매 시 가장 중요한 건 '가격'…인기 차종은 'SUV'

새로운 이슈 보기