내일 산책할까 말까? 우리 동네 공기상태 미리 본다

부산시, '상세 대기질 예측지도' 서비스



3일간 동네별·시간대별 대기질 한눈에



부산전역 가로·세로 1㎞격자 색상 파악

우리 동네가 빨갛다고? 오늘은 산책 안할래.

지도에 표시된 정사각형 격자 속의 색깔을 보고 자신이 사는 동네의 공기 상태를 분간할 수 있는 대기질 예측 서비스가 부산에서 운영된다.

부산시 보건환경연구원은 시민 생활권의 대기질을 보다 직관적으로 파악할 수 있도록 '지역별 상세 대기질 예측지도 서비스'를 운영한다고 8일 알렸다.

그동안 부산의 대기환경 정보는 시내 32개 측정소 관측 자료를 중심으로 제공돼 왔다. 이 때문에 측정소와 거리가 있는 지역에서는 거주지 인근의 공기질을 정확히 파악하기 어렵다는 지적이 이어져 왔다.

연구원은 이런 한계를 보완하기 위해 부산 전역을 가로·세로 1㎞ 단위 격자로 세분화해 대기질을 분석하는 예측 방식을 적용했다. 측정소가 없는 지역까지 포함해 어느 동네든 공기 상태를 지도 형태로 확인할 수 있도록 했다.

대기질 정보는 복잡한 농도 수치 대신 통합대기환경지수(CAI)를 활용해 '좋음·보통·나쁨·매우 나쁨' 4단계로 표시된다. 색상 체계도 함께 적용해 한눈에 대기 상태를 확인할 수 있도록 했다.

이번 서비스는 동네별 맞춤형 정보 제공에 초점을 맞췄다. 아파트와 학교 등 생활권 주변의 대기질을 1㎢ 격자 단위로 확인할 수 있고 당일부터 모레까지 3일간 시간대별 대기질 예측 정보도 제공된다. 시민들은 이를 바탕으로 야외 활동이나 일상 계획에 활용할 수 있다.

지역별 상세 대기질 예측지도는 보건환경연구원 정보공개시스템을 통해 이용할 수 있다. 연구원은 향후 서비스 기능을 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.

이용주 보건환경연구원장은 "기존 관측 자료와 예측 기술을 활용해 자체적으로 개발한 서비스"라며 "시민이 일상에서 체감할 수 있는 대기질 정보를 제공해 건강 관리와 생활 계획에 도움이 되길 바란다"고 말했다.





