본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전시, 자연의 소중함 느끌 수 있는 '도시 텃밭' 분양 받으세요

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.07 20:50

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유성구 복용동 공영도시농업농장 360구획...19일까지 분양 신청

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

AD
원본보기 아이콘

대전시가 시민의 건강한 여가활동 증진과 도시농업 활성화를 위해 6일부터 19일까지 '복용동 공영도시농업농장(유성구 복용동 578번지)' 분양신청을 접수한다.


이번에 분양되는 텃밭은 총 360구획(16구역, 7200㎡) 규모로, 도시농업에 관심 있는 대전 시민이면 누구나 신청할 수 있다.

특히 올해는 전체 구획 중 25구획을 분양 신청한 대전시 소재 어린이집과 유치원에 우선 배정해 자라나는 아이들에게 자연 체험 학습 기회를 제공할 계획이다.


신청은 '대전광역시 OK 예약서비스'를 통해 가능하며, 1세대(또는 단체)당 1구획(구획당 20㎡) 신청이 원칙이다.


분양대상자는 추첨을 통해 선정하며, 분양료 3만 원 납부 후 오는 3월 23일~11월 20일까지 텃밭을 이용할 수 있다.

박익규 대전시 농생명정책과장은 "매년 텃밭 분양에 시민들의 뜨거운 관심과 높은 만족도가 이어지고 있다"며 "직접 채소를 키우며 자연의 소중함과 수확의 기쁨을 누리는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

만원에 팔아도 못 먹어서 난리였던 두쫀쿠…3000원짜리 등장에 열기 식나 만원에 팔아도 못 먹어서 난리였던 두쫀쿠…3000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"미모 金" 피겨 차준환, 보그 최고 미남 선수 선정

"우리도 출전했어요"…'동계올림픽 이색 출전국'

"편의점 3000원대도 나와"…희소성 없어진 두쫀쿠 열풍 식나

"입과 소리가 따로"…머라이어 캐리, 올림픽 개막식 립싱크 논란

"K팝 아이돌 꿈꿨지만 사기에 성추행 피해"…BBC 외국인 연습생 폭로 보도

영국, F-35 스텔스기 중동 전진 배치…美·이란 긴장 대비

내일 아침 최저 -18도까지 '뚝', 전국 종일 영하권

새로운 이슈 보기