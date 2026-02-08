30년 건설사 영업맨 강 상무의 분투기…'전심전력'

뚝심으로 일군 영업 인생 성찰기

"영업은 AI 시대에도 살아남을 것이다."

30년 가까이 건설회사 영업 현장을 누빈 강경민 상무의 확신이다. 그는 "기획 같은 업무는 AI로 대체되겠지만, 사람을 만나고 설득하는 영역은 오랫동안 인간의 몫으로 남을 것"이라고 말한다.

저자는 2014년부터 10년간 사내 게시판에 올린 1000편의 글 중 91편을 골라 이 책을 엮었다. 화려한 성공담 대신 "저처럼 살면 안 된다"는 솔직한 고백이 담겼다. "제 책 속에는 답이 없습니다. 답을 찾기 위해 노력했으나 실패했던, 다시 한다면 이렇게 해보고 싶다는 글이 있을 뿐입니다."

정비사업 영업으로 재벌가부터 도시 빈민까지 만나며 품었던 의문들. '왜 충분히 부자인데도 더 가지려고만 할까'. 답을 찾지 못할 때마다 그는 맹자, 주희 같은 선현들을 찾았다.

"영업을 통해 사람을 배웠습니다. 속이고 속았지만 결국은 진실과 마주하게 됐습니다." 넘어지고 일어서기를 반복하며 얻은 교훈은 명료하다. 정직이 가장 현명한 방법이며, 사람은 존재 자체로 존중받아야 한다는 것.

처음엔 '밥벌이 수단'이었지만, 30년이 지나고 보니 영업은 "어른이 되는 길"이었다고 저자는 고백한다. 영업에 회의를 느끼는 직장인, 제2의 인생을 고민하는 이들에게 따스한 위로가 될 책이다.

전심전력 | 강경민 지음 | 나비의활주로 | 288쪽 | 1만9800원





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>