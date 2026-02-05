LS, 주당 3000원 결산 현금배당 결정

LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 224,500 전일대비 8,500 등락률 -3.65% 거래량 208,523 전일가 233,000 2026.02.05 15:15 기준 관련기사 LS, 지난해 매출 31.8조원…역대 최대치 기록[클릭 e종목]"LS, 주요 자회사 견조한 성장…목표가↑"아워홈 이탈 급식 '줍줍' 기대했는데…'범LG家' 집안잔치 전 종목 시세 보기 close 는 5일 보통주 1주당 3000원의 결산 현금배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 0.5%이며, 배당금 총액은 892억1547만3000원이다. 배당기준일은 오는 27일이다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



