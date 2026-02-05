[포토] 코스피 하락, 원/달러 환율 상승 출발

5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(5371.10)보다 120.07포인트(2.24%) 하락한 5251.03에 원·달러 환율은 10.8원 오른 1461.0원에 장을 시작했다.







