5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(5371.10)보다 120.07포인트(2.24%) 하락한 5251.03에 원·달러 환율은 10.8원 오른 1461.0원에 장을 시작했다.
꼭 봐야할 주요뉴스"아들이 밖을 안 나가요"… 출근 대신 집콕 늘자 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 코스피 하락, 원/달러 환율 상승 출발
2026년 02월 05일(목)
5일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(5371.10)보다 120.07포인트(2.24%) 하락한 5251.03에 원·달러 환율은 10.8원 오른 1461.0원에 장을 시작했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 여한구 "韓 선의 이행 노력 중…관보 게재 자체 불필요"
과거 추락 사고로 '124명 전원 사망' 악몽도…설악산 인근 하늘에 뜬 'UFO 구름' 정체
100만명 '탈팡' 중이라더니 여기 다 와있네…"잠깐만, 쿠폰으로 치킨은 일단 먹고"
"아들이 밖을 안 나가요"…출근 대신 집콕 늘자 사회비용 5.3조원
"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제
"자기야, 이번 성과급은 다 여기에 넣는 거야"…맘 변한 직장인들 불개미로 변신
"월급 뻔해, 주식으로 돈 벌어서 샤넬백 샀어요"…명품 사러 백화점 갔다
"머리카락 다 타겠다"…실수로 女스태프 공 맞히자 '슬라이딩 사과' 화제
"꼭 줄선다"…두쫀쿠 쥐어주더니 이번엔 '성심당 빵', 또 일낸 헌혈의집
요샌 'SK하닉맨'이 제일 부럽더라…연봉 1억이면 1.5억 성과급 '두둑'