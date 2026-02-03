정청래표 '1인1표제' 최종의결…"당내 계파 해체될 것"(종합)

좌초 두 달 만에 중앙위서 의결

"역사적인 1인1표 시대 열렸다"

정청래 더불어민주당 대표의 핵심 공약인 '1인1표제'가 한 차례 좌초 끝에 3일 최종 의결됐다. 정 대표는 당내 계파를 해체하는 효과를 낼 것이라며 누구든 눈치를 보지 않고 공천 기회를 갖게 될 것이라고 설명했다.

정청래 더불어민주당 대표 AD 원본보기 아이콘

민주당은 중앙위원회 투표 결과 대의원·권리당원 1인1표제 도입을 담은 당헌 개정안이 재적 위원의 과반 찬성으로 이날 통과됐다고 밝혔다.

2∼3일 이틀간 진행된 관련 투표에는 중앙위원 총 590명 중 515명(87.29%)이 참여했다. 이중 찬성이 312명(60.58%), 반대는 203명(39.42%)으로 의결 요건을 충족했다는 게 민주당 설명이다.

이번 개정안은 정 대표 공약인 당원 주권 확대 일환으로 이뤄졌다. 당 대표·최고위원 선거(전당대회)에서 대의원 표에 부여되는 가중치를 없애는 내용이 골자다.

당헌 개정안의 경우 지난해 12월 초 중앙위에서 부결된 바 있다. 이후 정 대표가 바로 재추진을 하면서 두 달 만에 중앙위 관문을 통과했다.

이번 개정안 통과로 오는 8월 전당대회부터는 대의원과 권리당원이 동일하게 한 표를 행사한다. 1인1표로 당 대표와 최고위원을 뽑는 정당 민주주의를 구현할 수 있게 됐다는 게 정 대표 설명이다.

정 대표는 중앙위 투표 결과 발표 직후 긴급 기자 간담회를 열고 "역사적인 민주당 1인1표 시대가 열렸다"고 강조했다. 또 "가장 직접적인 효과는 당내 계파 해체가 될 것"이라고 했다.

정 대표는 "이제는 당원들이 공천하는 시대"라며 "계파를 형성하고 공천에 대한 이익이나 기득권을 행사할 수 없는 구조로 변경됐다"고 강조했다.

그러면서 "앞으로 민주당의 선출직 공무원, 국회의원, 지방의원, 기초·광역단체장은 계파 보스의 눈치를 안 봐도 (되고) 그들에게 줄 서지 않아도 된다"고 했다.

또 "당원에게 인정받으면 누구라도 평등하게 공천 기회를 갖게 된다"며 "계파 활동보다는 당원과 국민의 마음을 얻기 위해 국민 눈높이에 맞는 의정 활동에 더욱 충실하게 될 것"이라고 덧붙였다.

아울러 "전당대회 1호 핵심 공약인 1인1표제를 임기 안에 지킬 수 있게 돼 보람있게 생각한다"며 "이제 민주당도 더 넓고 더 평등한 민주주의, 더 좋은 민주주의를 실현할 수 있게 됐다"고 말했다.

이번 개정안에는 영남 등 전략 지역 보완책도 담겼다. 지명직 최고위원 2명 중 1명을 전략 지역에 우선 배정하고, 전략 지역 투표에 가중치를 두되 비율은 전대 준비위원회에서 결정하는 내용 등이다.

한편 이날 중앙위는 중앙당 재정 운용 계획 및 예산안 심사 의결 안건을 의결했다. 이 안건은 투표에 참여한 중앙위원 515명 중 491명(95.34%)이 찬성하면서 통과됐다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>