로제 "그래미 오프닝, 최고의 밤"…브루노 마스와 피자 뒷풀이

신고식 치른 캣츠아이 "평생 기억할 것"
그룹 블랙핑크 로제가 제68회 그래미 어워즈에서 오프닝 무대를 장식한 소감을 밝혔다.
로제는 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "정말 즐거웠고 믿을 수 없는 일이었다"고 적었다.
로제와 브루노마스. 로제 인스타그램
로제는 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 그래미 어워즈에서 브루노 마스와 함께 '아파트'(APT.)로 포문을 열었다. 그는 무대 위에서 기타를 연주하는 마스의 볼에 입을 맞추는 등 자유로운 퍼포먼스로 현장 분위기를 주도했다.
로제는 시상식이 끝난 후 마스와 나란히 앉아 피자를 먹는 사진을 공유하며 "생애 최고의 밤"이라고 했다.
마스도 이날 자신의 SNS에 로제와 함께 있는 사진을 올리며 "마음껏 즐길 수 있게 해준 모든 그래미 관계자분께 감사하다"며 "모두 축하드린다"고 전했다.
이날 빌리 아일리시와 배드 버니 등 글로벌 팝스타들이 참석해 '아파트' 후렴구를 따라 부르며 무대를 즐겼다. 시상식 MC인 트레버 노아는 '아파트'가 한국의 술 게임에서 영감을 얻은 노래라고 소개하기도 했다.
로제와 브루노마스. AP연합뉴스원본보기 아이콘
로제는 이번 시상식에서 '올해의 노래'를 포함해 '올해의 레코드' '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'까지 총 3개 부문 후보에 올랐지만 수상은 불발됐다.
넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 주제가 '골든'(Golden)으로 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 부문을 수상한 가수 겸 작곡가 이재(EJAE)는 트로피를 든 사진을 공개하며 기뻐했다.
최우수 신인상 후보 자격으로 무대에 오른 '캣츠아이'(KATSEYE)는 "지난 며칠간 일어난 일들을 평생 기억할 것"이라며 신고식을 치른 소감을 남겼다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"김밥 아니야?" 했다가 9만3000원 가격에 '깜짝'…... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>