본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

로제 "그래미 오프닝, 최고의 밤"…브루노 마스와 피자 뒷풀이

이이슬기자

입력2026.02.03 17:49

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신고식 치른 캣츠아이 "평생 기억할 것"

그룹 블랙핑크 로제가 제68회 그래미 어워즈에서 오프닝 무대를 장식한 소감을 밝혔다.


로제는 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "정말 즐거웠고 믿을 수 없는 일이었다"고 적었다.

로제와 브루노마스. 로제 인스타그램

로제와 브루노마스. 로제 인스타그램

AD
원본보기 아이콘

로제는 1일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 그래미 어워즈에서 브루노 마스와 함께 '아파트'(APT.)로 포문을 열었다. 그는 무대 위에서 기타를 연주하는 마스의 볼에 입을 맞추는 등 자유로운 퍼포먼스로 현장 분위기를 주도했다.

로제는 시상식이 끝난 후 마스와 나란히 앉아 피자를 먹는 사진을 공유하며 "생애 최고의 밤"이라고 했다.


마스도 이날 자신의 SNS에 로제와 함께 있는 사진을 올리며 "마음껏 즐길 수 있게 해준 모든 그래미 관계자분께 감사하다"며 "모두 축하드린다"고 전했다.


이날 빌리 아일리시와 배드 버니 등 글로벌 팝스타들이 참석해 '아파트' 후렴구를 따라 부르며 무대를 즐겼다. 시상식 MC인 트레버 노아는 '아파트'가 한국의 술 게임에서 영감을 얻은 노래라고 소개하기도 했다.

로제와 브루노마스. AP연합뉴스

로제와 브루노마스. AP연합뉴스

원본보기 아이콘

로제는 이번 시상식에서 '올해의 노래'를 포함해 '올해의 레코드' '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'까지 총 3개 부문 후보에 올랐지만 수상은 불발됐다.

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 주제가 '골든'(Golden)으로 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 부문을 수상한 가수 겸 작곡가 이재(EJAE)는 트로피를 든 사진을 공개하며 기뻐했다.


최우수 신인상 후보 자격으로 무대에 오른 '캣츠아이'(KATSEYE)는 "지난 며칠간 일어난 일들을 평생 기억할 것"이라며 신고식을 치른 소감을 남겼다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"김밥 아니야?" 했다가 9만3000원 가격에 '깜짝'…6800억 벌어들이는 日 효자상품 "김밥 아니야?" 했다가 9만3000원 가격에 '깜짝'…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

새로운 이슈 보기