"학력 취득의 꿈"…전남교육청, 제1회 검정고시 공고

호남취재본부 이준경기자

입력2026.02.03 14:35

목포·순천서 동시 접수…5월 8일 '합격자 발표'

전남도교육청은 3일 '2026년도 제1회 초·중·고등학교 졸업 학력 검정고시 시행 계획'을 누리집에 공고했다. 이번 검정고시 응시원서 접수는 오는 9일부터 시작되며, 현장 접수와 온라인 접수를 병행해 진행한다.


현장 접수는 9일 오전 9시부터 13일 오후 6시까지 ▲전남도교육청 교육지원센터와 전남교육청순천만생태문화교육원 1층 다목적홀 등 2곳에서 동시에 실시한다.

전남도교육청 전경

방문이 어려운 지원자는 '나이스 검정고시 서비스'를 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 다만 온라인 접수는 시스템 과부하에 따른 오류를 방지하기 위해 현장 접수 마감 하루 전인 12일 오후 6시까지만 가능하다.


현장 접수자는 원서 제출 시 최종학력 증명서와 여권용 사진 규격의 증명사진 2매, 신분증 등 필수 서류를 지참해야 한다. 온라인 접수자의 경우 해당 서류를 전자파일 형태로 첨부해야 한다.


시험은 오는 4월 4일 치러질 예정이다. 구체적인 시험 장소 및 응시자 유의 사항은 3월 20일 도교육청 누리집을 통해 추가 공고된다. 최종 합격자는 5월 8일 오전 10시 도교육청 누리집에서 확인할 수 있다. 기타 자세한 내용은 전남교육청 누리집을 참고하면 된다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
