김철주 회장 "한·일 생명보험, 구조적 전환기…라이프케어로 진화해야"

한일 생보업계, 공동 세미나 개최

기후위기·AI 확산 속 지속가능경영 논의

일본 요양산업 사례·ESG 전략 공유

한·일 생명보험업계가 인구구조 변화와 기후위기, 인공지능(AI) 확산이라는 구조적 전환기에 대응하기 위해 공동 해법 모색에 나섰다.

김철주 생명보험협회 회장이 4일 서울 더플라자호텔에서 열린 '2026 한·일 생명보험 지속가능 세미나'에서 발언하고 있다. AD 원본보기 아이콘

김철주 생명보험협회 회장은 4일 서울 더플라자호텔에서 열린 '2026 한·일 생명보험 지속가능 세미나'에서 "한·일 양국의 생명보험산업은 인구구조 변화, 기후위기, 인공지능(AI)기술의 발전이라는 구조적 전환기에 처해 있다"며 "한·일 보험업계의 교류가 밑거름이 되어 생명보험이 우리 삶의 전반을 아우르는 라이프 케어(Life Care) 산업으로 도약할 수 있는 혁신적 방안이 도출되기를 기대한다"고 말했다.

이번 세미나는 생명보험협회와 일본 국제보험진흥회(FALIA)가 공동 개최했으며, 생보업계·유관기관·학계 관계자 70여 명이 참석했다.

후지이 다케시 이사장은 "한·일 국교 정상화 이후 양국 보험산업은 약 60년간 교류와 협력을 이어왔다"며 "한국과 일본은 아시아를 대표하는 주요 보험시장으로서 지속가능한 발전을 선도할 책임이 있다"고 강조했다. 이어 "후변화와 인구구조 변화 등 복합적 리스크가 확대되는 상황에서 지속가능경영은 미래의 신뢰를 유지하는 핵심 요소가 될 것"이며, "이날 논의가 양국 생명보험산업이 더 나은 사회를 만드는 데 기여하는 계기가 되기를 바란다"고 했다.

이날 세미나는 초고령사회 진입과 기후·환경 리스크, AI 기술 발전 속에서 생명보험산업의 지속가능한 발전 전략을 논의하고, 요양산업 분야에서 축적된 일본의 경험을 공유하는 데 초점을 맞췄다.

첫 세션에서는 솜포케어 해외전략실의 사이토 가즈히로 시니어 리더가 일본 개호(노인돌봄)산업과 요양보험 제도의 현황, 한·일 제도 차이를 소개했다. 두 번째 세션에서는 다나카 마사유키 FALIA 전무이사가 보험산업의 지속가능성 제고 방안을 주제로, 기후변화 리스크와 파리협정 체제, 지속가능보험원칙(PSI)과 ESG 통합 사례를 설명했다.

패널토론에서는 임대웅 UNEP FI 한국 대표, 이승준 보험연구원 연구위원, 오윤진 삼성생명 ESG 담당이 참여해 국제 지속가능성 흐름을 국내 보험시장에 적용하는 방안과 중장기 리스크 관리 전략을 논의했다.

생명보험협회는 이번 세미나가 한·일 생명보험 업계 협력을 확대하고, 해외 선진 사례를 바탕으로 국내 보험산업의 지속가능경영 수준을 높이는 계기가 됐다고 평가했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



