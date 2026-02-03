본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

개발·분양

롯데건설, 7000억 자본 확충…부채비율 40%P 낮춘다

최서윤기자

입력2026.02.03 08:50

수정2026.02.03 09:03

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

작년 12월 1차·지난달 2차 발행
성수4지구 등 사업 역량 집결

롯데건설이 7000억원 규모의 자금을 조달하며 재무구조 개선에 나섰다. 건설경기 침체가 장기화하는 가운데 선제적으로 자본을 확충해 유동성 리스크에 대응하겠다는 전략이다.


롯데건설은 지난해 12월 29일과 지난달 29일 두 차례에 걸쳐 각각 3500억원씩, 총 7000억원의 신종자본증권을 발행했다고 3일 밝혔다. 신종자본증권은 '하이브리드 채권'이라고도 불린다. 형식은 빚(채권)이지만, 회계장부에는 자본으로 잡힌다. 만기가 30년 이상으로 길고 회사가 원할 때 갚을 수 있다. 기업 입장에선 주식을 새로 찍어 파는 것(유상증자)과 달리 대주주 지분이 줄어들지 않으면서도 재무지표를 개선할 수 있다. 최근 현금 사정이 빠듯해진 중대형 건설사들이 즐겨 쓰는 자금 조달 방식이다.

서울 서초구 롯데건설 본사. 연합뉴스

서울 서초구 롯데건설 본사. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이번 발행으로 롯데건설의 자본총액은 2조8000억원에서 3조5000억원으로 늘어난다. 연결 기준 부채비율은 지난해 3분기 214%에서 170%대로 40%포인트 이상 떨어질 전망이다. 롯데건설은 이와 별도로 금융기관 대출과 기업어음(CP) 발행 등을 통해 6000억원을 추가 조달해 1조원 이상의 예금을 확보했다.


롯데건설이 재무 체력 확보에 공을 들이는 건 대형 도시정비사업에 대비하기 위한 것으로 풀이된다. 서울 성동구 성수전략정비구역 4지구 재개발 등 주요 지역 시공권을 확보하기 위한 포석이다. 회사 관계자는 "안정된 재무구조를 기반으로 성수4지구 등 우수 사업장에 사업 역량을 집중할 계획"이라고 말했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부자들 몰려들어 사고, 또 산다"…대폭락 우려에도 매수 예고한 기요사키 "부자들 몰려들어 사고, 또 산다"…대폭락 우려에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원…보육원 찾아 '최고의 플렉스' 했다

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

'풀썩' 꺾인 영덕 80m 풍력발전기…통행 전면 차단

"노르웨이 왕실 어쩌다…" 왕세자빈 '엡스타인 연루'에 의붓아들은 폭행 구속

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

조달비용 부담에…'우량고객·프리미엄' 집중하는 카드업계

새로운 이슈 보기