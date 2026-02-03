본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

한국전통문화대, 이탈리아·그리스 대학과 학술교류

이종길기자

입력2026.02.03 09:00

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

파비아대 협약 갱신·서아티카대 신규 체결
그리스 유적지서 한복 전시 열어

한국전통문화대학교[사진=문화재청 제공]

한국전통문화대학교[사진=문화재청 제공]

AD
원본보기 아이콘

국가유산청 한국전통문화대학교는 최근 이탈리아 파비아대학교, 그리스 서아티카대학교와 잇따라 업무협약을 맺었다고 3일 밝혔다.


대학 측은 지난달 29일(현지시간) 파비아대와 협정을 갱신했다. 기존 문화유산 보존·복원 분야에 집중됐던 협력을 전통공예로 넓히고 공동 프로젝트를 추진하기로 했다. 지난 2일에는 서아티카대와 신규 협약을 체결하고 연구 및 전시 프로그램을 개발하기로 합의했다.

이번 협력의 하나로 그리스 아테네 '바람의 목욕탕'에서는 오는 4일까지 한복 전시가 열린다. 오스만 제국 시기 공중목욕탕이었던 역사적 공간에서 전통미술공예학과 학생들이 만든 의복과 장신구 약 일흔 점을 선보인다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"부자들 몰려들어 사고, 또 산다"…대폭락 우려에도 매수 예고한 기요사키 "부자들 몰려들어 사고, 또 산다"…대폭락 우려에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

'1.4억원 성과급' SK하닉 직원…보육원 찾아 '최고의 플렉스' 했다

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

'풀썩' 꺾인 영덕 80m 풍력발전기…통행 전면 차단

"노르웨이 왕실 어쩌다…" 왕세자빈 '엡스타인 연루'에 의붓아들은 폭행 구속

"분양가 10%만 내고 입주, 그것도 용산에?"…지분적립형 분양주택, 상륙할까

조달비용 부담에…'우량고객·프리미엄' 집중하는 카드업계

새로운 이슈 보기